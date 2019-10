Vera Atyushkina/ “Io nella setta della Hunziker, loro tranquillità mi ha inquietato”

Vera Atyushkina, ex Velina di Striscia La Notizia, ha raccontato la propria esperienza nella setta che era stata denunciata anni fa anche da Michelle Hunziker. Ospite presso gli studi di Storie Italiane, su Rai Uno, ha spiegato: “Avevo un manager che era il figlio di questa maga, di questa signora, lui mi ha invitato ad una cena nella loro struttura in Puglia e quella sera ho conosciuto quella maga. Loro ci tenevano a vestirsi solo in bianco – prosegue nel suo racconto – anche se io quella sera mi ero vestita di rosa. La cosa che mi è apparsa subito strana è stata quella di avermi fatto togliere le scarpe, visto che per loro le scarpe erano simbolo di sporcizia e negatività. Dopo di che mi hanno portata a lavare le mani per purificarmi. La carne era vietata – ha aggiunto – si mangiavano legumi e verdure”. Ad un certo punto Vera ha capito che c’era qualcosa che non andava: “Ho capito che c’era qualcosa di strano dai loro sguardi, da come mi guardavano, erano persone molto calme, tranquille, ma io cercavo di non farmi capire. La signora mi guardava con questi occhi e mi diceva “tu devi abbandonare il mondo della tv, devi fare altro”, e io le rispondevo “posso decidere io cosa devo fare”, e lei mi diceva che dovevo fare delle sedute con lei”.

VERA ATYUSHKINA: “LA HUNZIKER? NON SO SE ERA ANCORA NELLA SETTA…”

Sulla presenza della Hunziker, Vera ha aggiunto: “Non ho mai provato queste sedute. La Hunziker? Non ricordo se era già uscita o stava per uscire”. Una setta che nel periodo in cui Michelle Hunziker frequentava, aveva raggiunto una grande popolarità, come svelato anche dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha spiegato: “La Hunziker era la Gallina d’oro per quella setta, perchè in quel periodo lavorava tantissimo, e furono molti i personaggi famosi che mi contattarono per sapere il numero di telefono di questa maga”. La Hunziker fortunatamente ne è uscita più forte di prima, anche se, fra i motivi alla base della fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti, come raccontato dalla stessa, vi è stata proprio la setta.

