Vera Gemma: “Presto farò un provino per Sorrentino…”

Il salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo ha accolto oggi una stimata attrice, figlia d’arte, ma anche personaggio televisivo. Stiamo parlando di Vera Gemma che, passando in rassegna le colonne sonore della sua vita, ha raccontato numerosi aneddoti e curiosità tra carriera e non solo. “La cena con Vasco Rossi? Sì, eravamo senza telefoni perchè la condizione necessaria era non fare foto o video. Io nella mia rubrica ho raccontato di quella serata scrivendo l’articolo in buona fede, pensando di poterlo fare. Successivamente, dopo aver mandato il pezzo alla sua assistente, lei mi dice: ‘No, non va bene! Non puoi scrivere di questa serata!’, a quel punto ho detto: ‘Mandatelo a Vasco’”. L’attrice ha poi raccontato: “Lui apprezza e mi dice che quell’articolo poteva uscire. Il giorno dopo lo ha anche condiviso su Instagram taggandomi, un grande!”.

Vera Gemma, chi è e carriera/ Dal cinema al passato da spogliarellista: "Scoprii un locale di strip tease e…"

Restando nell’ambito cinematografico, Vera Gemma si è lasciata andare ad uno spoiler non da poco nel merito del suo imminente futuro: “Sorrentino? Lo conoscerò molto presto; semplicemente perchè devo fare un provino con lui ma potrebbe tranquillamente non prendermi”. L’attrice ha poi ricordato un altro incontro significativo: “La cena con Quentin Tarantino ha segnato la mia vita; una nottata trascorsa a vedere tre film, uno dopo l’altro nel suo cinema privato. E’ stata un’esperienza incredibile…”.

Giuliano Gemma e Natalia Roberti, genitori di Vera Gemma/ "Papà mi diceva sempre che ero speciale"

Vera Gemma e il rapporto con il figlio Maximus Giuliano: “E’ molto protettivo…”

Vera Gemma ha poi raccontato del suo splendido rapporto con il figlio Maximus Giuliano, nato dal matrimonio con Henry Harris sposato nel 2008 a Las Vegas. “Per mio figlio sono una bambina, me lo dice sempre: ‘Se non ci fossi io’. Si atteggia a protettivo, mi dice anche: ‘Ma quando cresci’. Io penso che se conservi il bambino che c’è in te non perdi mai lo stupore. Mio figlio adora l’idea che io e il padre ci siamo sposati, vorrebbe che stessimo ancora insieme”. A proposito dell’amore, l’attrice adesso ha le idee chiare a proposito di un possibile futuro fidanzato: “…Cerco una persona tra i 40 e i 60, al di sotto di questa soglia basta, mi sono stufata, cerco un uomo che sia protettivo”.

Vera Gemma ha un fidanzato?/ Amori, vita privata e la rottura con Misha Carry: "Ho bisogno d'altro..."

Vera Gemma si è poi espressa a proposito delle ingiuste critiche e offese ricevute nel tempo per i costanti paragoni con il papà, il grande e compianto Giuliano Gemma. “Mi scrivono di tutto sui social, ho tanti haters: ‘Il padre era bellissimo, tu fai schifo’, sono una delle più oppresse del mondo dello spettacolo, fanno sempre questo paragone. Mi dicono anche ‘Tuo padre si vergognerebbe’, quando invece lui mi amava follemente ed era ammirato per il mio coraggio”.