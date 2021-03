Vera Gemma/ Accerchiata da Paul Gascoigne e Francesca Lodo, nomination in arrivo?

Vera Gemma allo scontro con Daniela Martani all’Isola dei Famosi 2021?

Vera Gemma ha fatto fuori Daniela Martani? Sembra proprio che all’Isola dei Famosi 2021 questa sera potrebbero andare in scena le prime discussioni serie soprattutto dovute al fatto che, appena è stato possibile, i Burinos si sono liberati dell’ex gieffina non senza scossoni. Daniela Martani ci è rimasta male per come è stata scaricata ma, ancora prima della diretta, proprio Vera Gemma era quella che puntava il dito contro di lei dandole un po’ della ‘stupida’. Il pomo della discordia era la tattica da mettere in atto per le prove. Vera Gemma è convinta che bisogna pensare bene a chi mettere in gioco soprattutto quando si tratta di prove di forza per avere poi da mandare. L’attrice è pronta a mettersi da parte perché sa bene di non riuscire in alcune cose ma la Martani ha storto un po’ il muso perché pronta a mettersi in mostra. Secondo la Gemma si tratta solo di voglia di primo piano in tv durante la diretta e per questo cose un po’ stupide visto c’è in gioco la fame e l’eventuale ricompensa di cibo a cui pensare.

Paul Gascoigne e Francesca Lodo stanchi di Vera Gemma?

Saranno stati forse questi discorsi, che hanno trovato d’accordo Gilles e gli altri a pensare a lei come pedina di scambio con Brando Giorgi lunedì scorso? Per fortuna però Vera Gemma non pensa solo alle prove dell’Isola dei Famosi 2021 e alla gara visto che è proprio lei che in questi giorni ci ha regalato i siparietti e le risate migliori tra i Burinos. Dall’altro lato, però, per Vera Gemma c’è già qualche problemino all’orizzonte. Il suo modo di fare un po’ da panterone non convince Paul Gascoigne, che già in diretta ha fatto notare quanto sia loquace, diciamo così, e nemmeno Francesca Lodo. Il calciatore si è lamentato anche del fatto che lei usi la sua roba (e in particolare gli abbia rubato le infradito) mentre la letterina sarda la trova un po’ esibizionista facendo notare che quando si avvicina la telecamera si mette subito in mostra con il suo lato sexy, ammiccando e sovrastando gli altri. Riusciranno i due a dirle queste cose anche in diretta questa sera?

