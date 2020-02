Vera Gemma/ “Asia Argento carnefice e io vittima, ma è un suo modo..” (Vieni da me)

Vera Gemma, con un tubino rosso e dei tacchi mozzafiato, racconta a Vieni da me la sua avventura a Pechino Express 2020 inizialmente con Asia Argento e dopo l’infortunio di quest’ultima con Gennaro Lillio. “Io e Asia siamo amiche da una vita. E’ un’amicizia vera. Quando ero in Thailandia, da sola in un ospedale, io mi chiedevo dove avevamo sbagliato. Io ero sicura di poter continuare a giocare con Asia perchè lei, pur dichiarando di essersi rotta il ginocchio, non si è mai lamentata”, racconta Vera Gemma. Caterina Balivo le fa notare che, tra le due, chi si è sempre lamentata durante le prime puntate di Pechino Express 2020, è stata Vera nei confronti della quale la Argento si è spesso mostrata anche aggressiva. “Noi diciamo sempre che Asia è la carnefice e io la vittima ma è il suo modo di farmi reagire. Lei si arrabbiava perchè io dicevo che non ce la facevo e poi ce la facevo”, spiega. “Quindi aveva ragione Asia Argento?”, chiede la Balivo. “Asia Argento ha sempre ragione“, aggiunge ancora Vera Gemma.

VERA GEMMA: “HO CONTINUATO PECHINO EXPRESS 2020 GRAZIE AD ASIA ARGENTO”

Dopo l’infortunio di Asia Argento, Vera Gemma ha deciso di continuare la sua avventura a Pechino Express 2020 con Gennaro Lillio proprio grazie ad Asia Argento. “Io ho scelto ad intuito perchè non avevamo avuto ancora rapporti con gli altri concorrenti. C’è ancora molto da vedere” – racconta Vera Gemma. Poi aggiunge: “io ho continuato grazie ad Asia Argento perchè quando ho capito che avevo la possibilità di continuare sono andata in panico perchè volevo giocare con lei e lei mi ha guardata e mi ha detto ‘non ti azzardare a dire di no’. Quindi ho detto vai, combattiamo fino alla morte”, ha concluso Vera Gemma che ha lasciato intuire che la sua avventura a Pechino durerà ancora un po’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA