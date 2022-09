Vera Gemma: “Bullizzata e picchiata da ragazza”/ “In Italia mai capita, solo giudicata perché sono rifatta!”

Vera Gemma: “Picchiata e bullizzata da adolescente perché ero ‘diversa’”

Vera Gemma, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 21 settembre 2022, parla di amori, del successo alla Mostra del Cinema di Venezia, del rapporto con suo padre Giuliano Gemma ma anche delle difficoltà, tante, vissute nel corso della sua vita. Drammi che sono iniziati da quando era soltanto una ragazzina e veniva bullizzata perché ‘diversa’: “Da adolescente mi chiamarono un gruppo di ragazze, mi chiesero di andare da loro e mi diedero un sacco di botte, solo perché ero diversa, non ero omologata, non riuscivano a mettermi in nessun gruppo, a capirmi e quindi mi bullizzavano.” ha raccontato l’attrice su Rai 1. Una mancata comprensione che, secondo Vera Gemma, è proseguita anche negli anni a venire.

Vera Gemma: "Ho avuto storie d'amore con due donne"/ "Oggi preferisco gli uomini e la loro stupidità"

Vera Gemma: “In Italia nessuno mi ha mai capita”

“Nessuno mi ha mai capito in Italia, – ha sottolineato Vera Gemma nel corso della chiacchierata con Serena Bortone – mi hanno solo giudicato per il mio aspetto fisico, perché sono troppo rifatta…. Ma oggi sono tutte rifatte, mica solo io! Mi dà fastidio questo perbenismo piccolo borghese…” ha sottolineato. Infine non è mancata un’ammissione sugli sbagli fatti in passato: “Di errori ne ho fatti tanti ma li rifarei tutti perché mi hanno fatto diventare quello che sono.” ha precisato.

LEGGI ANCHE:

VERA GEMMA E JEDA SI SONO LASCIATI/ Lei: "Sono single. Ora penso al lavoro, sto bene così"GIULIANO GEMMA E NATALIA ROBERTI, GENITORI DI VERA GEMMA/ "Il Leone vinto a Venezia? Papà sarebbe fiero!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA