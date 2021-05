Vera Gemma/ Dal padre Giuliano Gemma a Jeda, le sue rivelazioni a Verissimo

Vera Gemma a Verissimo per raccontare del suo successo dopo l’Isola dei Famosi 2021

Vera Gemma è ormai la regina indiscussa di questa Isola dei Famosi 2021. La bella attrice ha ottenuto finalmente le luci della ribalta, cosa che non le era riuscita a Pechino Express per via dell’infortunio e di una serie di peripezie che non le hanno permesso di essere ‘limpida’ come in Honduras. Il suo modo di fingersi vamp, il suo ruolo che le calza a pennello con al fianco il suo giovane compagno Jeda, tutto è stato perfetto e il suo ritorno in tv è stato un successo. Oggi Vera Gemma sarà ospite a Verissimo per raccontare le sue ultime peripezie e rivelare qualcosa della sua vita precedente che magari non sappiamo ancora. Aneddoti, viaggi lontani, il suo lavoro da spogliarellista e il suo girovagare per il mondo sicuramente ne hanno fatto la donna che è adesso ma cosa ne sarà di Vera Gemma dopo il 7 giugno?

Vera Gemma pronta per il Grande Fratello Vip 2021

La domanda è doverosa perché la stagione televisiva sta per spegnere i suoi riflettori e, in particolare, proprio oggi toccherà a Verissimo chiudere i battenti con la sua ultima puntata, e presto lo stesso farà l’Isola dei Famosi 2021 con la finale del 7 giugno. A quel punto Vera Gemma dovrà qualche altro modo per rimanere sotto i riflettori e il suo grande sogno è quello di continuare a fare reality e, in particolare, il Grande Fratello Vip 2021. La sua partecipazione all’Isola non preclude questa visto che della sua vita ha avuto modo di raccontare poco e niente e quindi sarebbe interessante scavare nel profondo dal rapporto e la morte del padre Giuliano Gemma fino all’amore di Jeda.

