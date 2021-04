Vera Gemma delusa “Non so se vorrò rivedere Awed”/ Reazione choc alle scuse a Gilles

Vera Gemma non ha intenzione di incontrare e riabbracciare l’amico Awed? La reazione dell’isolana alle confidenze di Miryea Stabile hanno lasciato l’attrice senza parole e adesso i fan della ‘coppia’ teme il peggio. L’Isola dei Famosi 2021 riparte proprio dall’unione di Miryea e Vera Gemma mentre gli altri naufraghi si sono ritrovati insieme anche con gli esclusi Ubaldo e Fariba e l’ex eliminato Brando Giorgi. La cosa che più ha infastidito Vera Gemma, però, è il racconto che la Stabile le ha fatto in relazione alla vita di Simone dopo la sua eliminazione. L’attrice ha scoperto che l’amico ha vissuto una giornata complicata dopo la diretta tanto da allontanarsi da tutto e tutti fino a quando non ha deciso di chiarire con il gruppo per poter andare avanti.

Vera Gemma delusa “Non so se vorrò rivedere Awed”

In un primo momento Vera Gemma ha capito le parole e la decisione di Awed ma poi tutto è cambiato quando Miryea Stabile ha parlato di scuse e non di un modo per ricominciare, un nuovo inizio. A quel punto lei ribadisce di aver detto quello che pensava e che pensa ancora tanto che non chiederà scusa semmai tornasse sull’Isola dei Famosi 2021 insieme agli altri ed è per questo che non gradisce le scuse fatte dall’amico: “Penso che Francesca Lodo non abbia una grande personalità, che Gilles abbia un atteggiamento di comando e scatti di rabbia che non mi piacciono… Però non capisco Awed di cosa si sia pentito e scusato visto che è stato minacciato. Gli auguro il meglio, ma non lo so se poi ho tutta questa voglia di rivedere un uomo così pentito”.

