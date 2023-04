Vera Gemma e Giuseppe Cruciani: amore professionale?/ “Continueranno a collaborare”

Vera Gemma e Giuseppe Cruciani pronti a collaborare di nuovo? Lo scoop

Tra Vera Gemma e Giuseppe Cruciani sembra esserci feeling, non si parla di amore ma di collaborazione professionale. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, il conduttore radiofonico sarebbe rimasto colpito dalle particolare dichiarazioni dell’attrice nell’intervista a La Zanzara. Dunque, avrebbe in mente di collaborare con lei di nuovo.

“E’ amore (professionale) tra Giuseppe Cruciani, 56, noto conduttore radiofonico di Radio 24, e Vera Gemma, 52, figlia del grande Giuliano. L’intesa è sbocciata durante un’intervista molto esuberante concessa dall’attrice a La Zanzara, storico programma dell’irriverente Cruciani. Gira voce che i due continueranno a collaborare . Quale il progetto in essere? Si vedrà” si legge sul settimanale. Dunque, ancora non si conosce il tipo di progetto al quale collaborerà la “coppia” ma sicuramente questo suscita la curiosità di molti.

Caterina Collovati furiosa con Vera Gemma per l’intervista: lo sfogo social

Durante l’intervista a La Zanzara, Vera Gemma ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto controverse dichiarando di non avere problemi ad essere definita tro*a. Caterina Collovati ha commentato duramente le parole dell’attrice sui social con una lunga osservazione.

“A Vera Gemma piace essere chiamata tro*a… Ha detto testualmente che tra intellettuale, stronza e tro*a preferisce quest’ultimo appellativo, anzi lo considera addirittura un complimento. Per non perdere i suoi concetti molto educativi…, la chiamano da una trasmissione all’altra” esordisce la giornalista: “Prosegue con altre gemme di saggezza la signora Gemma; dice che ha provato l’eroina, la coca, la marijuana che legalizzerebbe, e, fin qui passi, visto che questa è anche l’intenzione della nuova segretaria del PD fingiamo di adeguarci, ma sentire con quale di queste droghe si faccia meglio sesso proprio è disgustoso come messaggio.” E ancora: “Ma c’è di più, il fiume di parole di Vera Gemma a un certo punto esonda e rompe gli argini, qui immagino quanto il povero papà defunto, il mitico e mai dimenticato Giuliano Gemma, si sia rigirato nella tomba… Alla Zanzara di Cruciani ha detto che sogna uno stupro. Ora, sappiamo che il mondo è bello perché è vario, in questo caso avariato, ma le parole hanno un peso e certe ne hanno più di altre”.

