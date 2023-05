Vera Gemma e Giuseppe Cruciani “hanno un rapporto intimo”/ La rivelazione di…

Vera Gemma pubblicizza il libro di Giuseppe Cruciani nuda

Secondo il portale Dagospia, Vera Gemma e Giuseppe Cruciani sarebbero una coppia. Il portale ha sostenuto l’inizio di questa relazione sentimentale in uno dei suoi flash firmati Alberto Dandolo. Dagospia ha pubblicato foto esclusive che ritraggono la figlia di Giuliano Gemma interamente nuda con il solo libro del conduttore radiofonico: “Hanno un rapporto intimo“, ha scritto il portale di Roberto D’Agostino. Recentemente, la figlia dell’attore era apparsa in una puntata de La Zanzara per parlare del suo docu-film “Vera“, premiato con il Leone d’Oro. La puntata è stata molto contestata perché in quella circostanza Vera Gemma provocò David Parenzo: “Mi chiami tr… perché mi piace” causando le polemiche della giornalista Caterina Collovati.

In quella puntata de La Zanzara, Vera Gemma aveva scioccato con le sue frasi sulle sue fantasie sessuali: “Quanto mi piace essere chiamata tr…, ma se vogliamo aggiungere anche uno schiaffo sul culo. […] La mia fantasia è essere violentata e stuprata. È talmente di moda denunciare la violenza sulle donne che io ho la fantasia di essere stuprata. È chiaro che la violenza vera, è sbagliata ma la mia è una fantasia erotica fantastica”.

Nel corso di quella puntata de La Zanzara, Vera Gemma parò anche del mondo trans dichiarando che è attratta particolarmente dalle transessuali: “Più che per la mia faccia, per l’ostentazione della femminilità. Se sei donna, non sei abbastanza intelligente e sexy. C’è questa tendenza a nascondere la femminilità, che invece le trans esaltano molto. A me piacciono tantissimo” Quella puntata aveva causato la reazione della giornalista Caterina Collovati che su Instagram aveva attaccato l’artista: “A Vera Gemma piace essere chiamata tr**a. Dice che ha provato l’eroina, la coca, la marijuana che legalizzerebbe, e, fin qui passi, visto che questa è anche l’intenzione della nuova segretaria del PD fingiamo di adeguarci, ma sentire con quale di queste droghe si faccia meglio sesso proprio è disgustoso come messaggio”.

Per Vera, avere un padre ingombrante e bello come Giuliano Gemma non è stato semplice. Inoltre, ha raccontato che l’estetica era un’ossessione per la sua famiglia: “Era proibito ingrassare, meglio allora diventare dipendenti dell’eroina” ha detto l’attrice nel presentare Vera, già alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti.











