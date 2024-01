Vera Gemma e Guè Pequeno sono fidanzati?/ “Lungo e passionale corteggiamento online…”

Gira voce sul web che la showgirl Vera Gemma, figlia d’arte, attrice e “personaggio scomodo ed eccentrico” della televisione italiana, abbia una relazione con il noto cantante rap Guè Pequeno, ma com’è nata la loro presunta storia d’amore? Vera Gemma, classe 1970, nonostante abbia superato la soglia dei 50 anni è ancora una donna affascinante, sexy e spesso si è definita ironicamente “una mangia uomini”.

La showgirl ha avuto svariati amori nella sua vita, tra i più importanti:Jamil, ex campione di kung-fu (che aveva sposato nel 2001), Henry Harris (secondo ex marito e padre di suo figlio Maximus) e Jeda Filal ( ventiquattrenne e produttore di musica trap). Tutte storie finite male e seguite da numerosi flirt tra cui quello col grande regista Quentin Tarantino (che non è andato in porto ma è rimasto nel cuore di Vera, sua grande fan). L’attrice non teme la solitudine ma neanche la passione! Si vocifera infatti che sia stata proprio la passione l’elemento chiave dell’avvicinamento tra Vera Gemma e il noto cantante Guè, ma cosa dicono i social? I due personaggi pubblici hanno già detto la loro a riguardo?

Vera Gemma e Guè, le dichiarazioni sulla loro presunta love story

Poche settimane fa sul web è stata sganciata una bomba: una presunta relazione tra Vera Gemma e Guè Pequeno! Come riporta Vanity Fair, si vocifera che l’attrice e il rapper si siano conosciuti sui social quattro mesi fa e che poi avrebbero cominciato a frequentarsi.

A riportare le indiscrezioni è il settimanale Oggi che, dopo aver intervistato Vera Gemma, ha rivelato: “Nella lunga intervista ha tralasciato un particolare non da poco, ha già trovato colui che ha superato tutti i suoi provini. E non è uno qualunque, si tratta infatti del rapper Guè Pequeno”. Secondo il settimanale Oggi si tratterebbe di “un lungo e passionale corteggiamento online, tradotto una manciata di giorni fa in un incontro ad alta temperatura”; al momento però, nessuno dei due vip ha confermato o smentito la notizia! Le cause potrebbero essere lavorative, il cantante attualmente è impegnato col nuovo album “Club Dogo”, Vera invece dopo il successo del suo omonimo film autobiografico, ha deciso di dedicarsi a pieno alla sua carriera, a Verissimo infatti aveva dichiarato: “Mi sono persa mille opportunità per amore, adesso il lavoro è in primo piano”. Questione di tempo prima che i due vip escano allo scoperto?

