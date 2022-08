Vera Gemma e Jeda si sono lasciati/ La conferma ufficiale di Biagio D’Anelli

Vera Gemma e Jeda si sono lasciati: è ufficiale

Vera Gemma e Jeda si sono lasciati; l’ex coppia è sempre stata molto chiacchierata per la grande differenza d’età che intercorre tra i due. L’ex naufraga ha 50 anni e il produttore musicale solo 22. Purtroppo sembra che la loro relazione sia giunta al capolinea, anche se non se ne conoscono le ragioni. A dare la notizia è stato Biagio D’Anelli, durante una diretta Instagram, che ha confermato la rottura definitiva tra i due.

Vera Gemma “Io mamma presente”/ “Jeda? Stessa sofferenza interiore ma non conviviamo”

L’amore tra Vera Gemma e Jeda è sempre stato al centro del gossip, sin da quando la domatrice di leone ha partecipato all’Isola dei Famosi. Tra gli attenti spettatori c’era anche il produttore trapper che l’ha sempre sostenuta; proprio sotto gli occhi attenti del pubblico la loro storia è diventata nota.

Vera Gemma “essere figlia di mi ha portato solo vantaggi”/ “Papà Giuliano? Umile e…”

Vera Gemma e Jeda: come e quando si sono conosciuti

Vera Gemma e Jeda si sono conosciuti durante il lockdown dovuto al Covid-19. Lei stessa lo ha raccontato durante un’intervista al settimanale Grand Hotel. L’ex naufraga aveva fatto una diretta con la sua amica Asia Argento e Jeda era tra gli spettatori. Il produttore non ha esitato a mandare un messaggio a Vera, che è rimasta subito colpita da lui e gli ha risposto.

Da quel momento numerose chiamate, videochiamate e ore di chiacchiere si sono susseguite e poi il primo incontro. La prima volta si sono visti nella hall di un albergo di Milano e come riporta Gossip e Tv, Vera Gemma racconta: “L’ho abbracciato come se lo conoscessi da sempre. Era esattamente la persona che mi aveva conquistata al telefono. Da quel momento non ci siamo lasciati nemmeno per un secondo. Quando sono partita per l’Isola dei Famosi gli ho affidato mio figlio Maximus. Con lui Jeda è incredibilmente dolce: se ne prende cura, gli fa fare i compiti, lo accompagna dagli amici… Si è preso insomma il pacchetto completo“.

Soleil Sorge e Vera Gemma rientrano in Italia dall'Isola?/ "Fermate all'andata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA