Vera Gemma eliminata?/ Scontro con Fariba e Miryea, la fine delle Valchirie…

Vera Gemma sta perdendo la sua verve all‘Isola dei Famosi 2021? Sembra proprio di sì. Se nella diretta di lunedì ha rischiato di essere addirittura leader, poi fatta fuori dal resto del gruppo, sembra che adesso il suo predominio sia già finito e che il sogno delle valchirie si sia infranto contro un muro di bugie e di scontri. Di ritorno dalla puntata di lunedì, lei e Miryea Stabile si sono messe al lavoro per aprire cocchi per il gruppo e poi hanno addirittura trasportato un tronco insieme al resto del gruppo cambiando un po’ le carte in tavola e creando ancora più confusione e problemi. Ma dove sta la verità? L’attrice ha deciso di cambiare schema e di puntare alla pace dei sensi con tutti, per questo non ha nominato Gilles Rocca quando ne ha avuto l’occasione. Dopo tante accuse e tante minacce fatte, anche su Playa Esperanza, perché non cogliere la palla al balzo e nominarlo? Fariba è molto sconvolta da quello che è successo tanto da affrontare quella che credeva un’amica ma senza successo.

Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021 va allo scontro con Fariba e Miryea

L’obiettivo delle Valchirie era quello di distruggere il gruppo ma così non è stato proprio perché Vera ha tradito le sue compagne di viaggio. Come se questo non bastasse, il tradimento non è solo quello ai danni di Fariba per la mancata nomination di Gilles Rocca, ma anche quella ai danni di Miryea Stabile. La bella Pupa ha deciso che non farà più parte del loro gruppetto perché si è accorta che l’attrice le ha detto davvero tante bugie soprattutto parlando delle parole che gli altri naufraghi avrebbero usato nei suoi confronti.

All’Isola dei Famosi 2021 quindi è andato in scena un vero e proprio terremoto dopo la diretta di lunedì e la situazione di Vera Gemma è andata peggiorando visto che nemmeno Miryea Stabile è più disponibile ai suoi giochetti. La Pupa ha chiarito con il gruppo e ha annunciato che non si fiderà più delle persone sull’Isola sfogandosi poi con Isolde sul comportamento di Vera Gemma. La Pupa ha ammesso di esserci rimasta male per le sue menzogne perché solitamente lei vuole vivere in pace e per questo ha chiuso con lei e con il gruppo delle valchirie.

