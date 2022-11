Vera Gemma: “Fui arrestata a Las Vegas”/ “Provai ogni droga, ebbi amori criminali”

Durante la puntata di “Belve” andata in onda su Rai Due mercoledì 9 novembre 2022, Vera Gemma ha rivelato alla conduttrice Francesca Fagnani di avere messo la sua vita a rischio innumerevoli volte. Più dettagliatamente, l’attrice ha rivelato: “Sono sempre stata molto attratta da qualunque forma di delinquenza ed emarginazione, da criminali di qualsiasi tipo. Ho amato chi non voleva essere uno qualsiasi. Una volta ho dormito con un uomo che mi diceva che da 20 giorni non pernottava nella stessa stanza, perché era latitante. Però, a me i motivi non interessavano, non indagavo neanche più di tanto. Un altro, invece, mi ha addormentato e mi ha rubato un orologio d’oro: era uscito dal carcere da poco, faceva piccoli furti”.

Successivamente, Vera Gemma ha riferito di essere stata arrestata in passato a Las Vegas per violenza domestica verso il padre di suo figlio: “Litigammo in una stanza d’albergo. Lui telefonò alla reception per chiedere un cerotto, perché si era ferito con un pezzo di vaso che avevo rotto io. Invece, è arrivata la security: ho passato un giorno in carcere e sono uscita pagando la cauzione. Inoltre, da piccola rubavo i rossetti al supermercato”.

VERA GEMMA: “HO PROVATO TUTTE LE DROGHE, NON HO MAI PERSO LA LUCIDITÀ”

Nel prosieguo di “Belve”, Vera Gemma ha rivelato di avere picchiato l’ex fidanzato Jeda in aeroporto: “Non capiva, continuava a ribadire le stesse cose, fino a quando mi ha minacciato di sp*ttanarmi. Sp*ttanare me? Ma io te corco de botte! E lui ancora oggi me lo ricorda”.

Infine, un’ulteriore rivelazione: “Ho provato tutte le droghe. Direi che non mi sono fatta mancare proprio niente. Le ho provate quando stavo bene e non quando stavo male. Non erano un anestetico al mio dolore, ero sempre lucida quando le usavo. Sapevo sempre cosa facevo, non ho mai perso la lucidità. Non ho mai potuto affermare che non sapevo ciò che facessi e non ho mai avvertito una dipendenza verso nulla”, ha chiosato su Rai Due Vera Gemma.

