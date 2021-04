Vera Gemma/ Furiosa: “Lodo appiccicata a Gilles, Melillo amica di tutti e Awed..”

Vera Gemma furiosa con tutti all’Isola dei Famosi 2021

Vera Gemma è rinata su Playa esperanza all‘Isola dei Famosi 2021. Lontana da tutto e da tutti, insieme ad Elisa Isoardi e Miryea Stabile, la figlia di Giuliano Gemma ha capito che può abbassare le difese e sicuramente sta regalando ai fan un volto nuovo, un altro lato di lei. L’attrice ha avuto modo di trovare il suo equilibrio specie adesso che ha dimenticato gli ex naufraghi con i quali ha condiviso il programma e anche l’amico Awed. Le rivelazioni fatte da Miryea Stabile sul fatto che lo youtuber abbia chiesto scusa a Gilles Rocca e Francesca Lodo l’ha mandata in tilt perché va bene il voler mettere un punto per andare avanti una volta rimasto solo ma non è normale scusarsi per il proprio pensiero soprattutto quando si è detto quello che si pensava davvero.

L’arrivo di Miryea sull’isola ha cambiato la bella Vera che adesso può continuare a scherzare senza mai alzare la guardia e diventare acida come è successo durante le prime settimane. Unico neo di questa convivenza è la pesca.

Vera Gemma ha consolato Miryea Stabile in preda allo sconforto…

I naufraghi non sono riusciti a pescare e non hanno di che mangiare e così sull’Isola è arrivato Thomas, anche per le tre eliminate. Il pescatore ha mostrato loro come usare la lenza e pescare i pesci e così, almeno per una sera, le tre hanno mangiato riso e pesce. Ma in questa lunga settimana senza diretta, Vera Gemma ha avuto modo di consolare proprio la bella Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021.

La giovane Pupa ha avuto un momento di crollo raccontando della sua infanzia complicata, dei tre lavori che faceva ogni giorno per portare a casa i soldi e arrivare a fine mese, e così alla fine si è sciolta in lacrime. Vera Gemma le ha consigliato di non sentirsi in obbligo di ridere sempre e poi in confessionale ha ammesso che sono proprio persone come la bella modella che devono far aprire gli occhi a tutt invitando la gente a non giudicare dalla prima impressione. Si parlerà del loro trio questa sera nella nuova diretta dell’Isola?

