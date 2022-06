Vera Gemma giudica i naufraghi prima dell’Isola/ “Daffrè? Un bel vedere, Lory onesta”

Vera Gemma dice la sua sui naufraghi prima di approdare all’Isola dei Famosi

Vera Gemma si prepara a tornare su L’Isola dei Famosi insieme a Soleil Sorge. Le due “Piratesse” entreranno in gioco il 6 giugno nell’edizione del reality show 2022 ma non è chiaro quale sarà il loro ruolo. Se infatti inizialmente sembrava che le due dovessero diventare concorrenti del programma, negli ultimi giorni si parla di un’ospitata di una sola puntata senza entrare nel gioco per rimanere. In Honduras, dunque, le due potrebbero fare solamente una comparsa, ma non è ancora detta l’ultima parola. In attesa di capire quale sarà il loro ruolo, l’Isola le ha già messe alla prova.

Le due, interrogate dallo “spirito dell’isola”, hanno dovuto parlare dei concorrenti in gioco. Il più “rosicone”, per Vera Gemma, è Edoardo Tavassi. Il motivo è presto spiegato: “Lui scherza con tutti, però poi non gli si può dire niente“. Anche Soleil è d’accordo. Sulla più doppiogiochista, nessun dubbio da parte di Soleil: “Carmen Di Pietro, perché finge di essere amica del gruppo, ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!“. Anche Vera Gemma è d’accordo con lei: il nome scelto è lo stesso.

Vera Gemma: “Noi saremo le lingue avvelenate”

Proseguendo con il gioco, Vera Gemma e Soleil hanno dovuto parlare dei più “inutili”, coloro che non sono entrati bene nei meccanismi del gioco e che dunque non hanno apportato un contributo al programma. Se Soleil ha fatto i nomi di Nick Luciani, Pamela Petrarolo, Marco Cucolo… Vera stava per aggiungere anche Luca Daffrè, ripensandoci però subito: “No, vabbè, Luca non è tanto inutile perché è un bel vedere! Se non altro è utile per gli occhi!“. Soleil è d’accordo con lei.

Il più onesto? Secondo Solei è Nicolas Vaporidis mentre per Vera Gemma è Lory Del Santo. Passando infine alla lingua più avvelenata dell’Honduras, le due hanno concordato: “Beh, non ci siamo ancora noi sull’Isola, appena entreremo le lingue avvelenate siamo noi“. Pare dunque che sia Soleil che Vera abbiano le idee chiare su quale sarà il loro ruolo all’Isola dei Famosi, anche se non è chiaro quale invece sarà la durata della loro esperienza.

