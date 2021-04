Vera Gemma/ Guida le Velchirie: “Awed? Falso ma non so se gli resisterò..”

Vera Gemma contro tutti all’Isola dei Famosi 2021

Vera Gemma è tornata e i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 sono già pronti a tremare per quello che è successo e che succederà. La bella attrice si è portata dietro Miryea Stabile e a loro si sono aggiunte poi Fariba Tehrani e Beatrice rimasta male dopo la nomination di gruppo ricevuta giovedì scorso. La bella Vera Gemma ha voluto subito chiarire le cose con tutti dicendo che lei continuerà ad andare avanti per la sua strada e che farà quello che caz*o le pare. Il suo periodo in solitaria con la Stabile e con Elisa Isoardi l’ha aiutata ad andare avanti e cambiare le cose dandosi da fare, pescando e facendo il fuoco da sola e, quindi, vuole dare una mano anche adesso che è tornata nel gruppo. Rimane il fatto che alle sue prime proposte le risposte ottenute sono dei no che lei ha mal digerito. Francesca Lodo ha provato a spiegarle che non è cattiveria e che magari se non c’è una cosa da fare subito, potrà farlo dopo o il giorno dopo, non c’è di certo questo massacro per fare le cose, Vera Gemma riuscirà davvero a fare tutto quello che faceva prima?

Vera Gemma pronta a cedere ad Awed?

Al momento ha preso il posto lasciato vacante da Brando Giorgi e lì rimarrà insieme alle ragazze che continuano ad andare da lei per raccontare tutto quello che è successo in questi giorni, possibile storia d’amore tra Beatrice e Awed. La modella è rimasta delusa dal comportamento del modello reo di averla tradita proprio come ha già fatto con Miryea prima e poi con Vera Gemma. Le tre si trovano a parlare proprio del comportamento dello youtuber e si trovano concordi nel dire questo anche se Vera Gemma sa che non resisterà molto senza rivolgergli parola e, a quel punto, vorrà capire davvero quello che è successo con Beatrice ‘perché solo lei capisce quel ragazzo’ anche se non sa bene se avrà la pazienza di farlo ancora. Per il momento Vera Gemma quindi camminerà sulle sue game e seguendo il suo istinto ma certo è che se giovedì era immune alle nomination, questa sera non lo sarà e dopo quello che è successo (a cominciare dalla mancata condivisione della ricompensa con gli altri) in questi giorni, rischia seriamente di essere super votata da tutti.

