Vera Gemma “Ho mandato foto in topless a Jeda”/ Poi sogna il ses*o con Tommaso Zorzi

Non potevamo aspettarci altro dalla presenza di Vera Gemma a Il Punto Z ieri sera nel salotto di Tommaso Zorzi. La bella attrice è stata scoppiettante, panterona e, soprattutto, non ha avuto peli sulla lingua. In un primo momento ha preso posto vicino al conduttore sognando il se*so con lui. Entrambi hanno ammesso i loro ‘sentimenti’ reciproci e poi proprio Vera Gemma ha lanciato il suo tormentone “sono così sicura di me da pensare di poterti convincere a stare con me”. Lui non si tira indietro e ammette che potrebbe essere possibile e lei lo conferma lasciando intendere che ci sono cose che potrebbero fare per aggirare una serie di problemi ma senza poi andare nello specifico. Gli ammiccamenti e le risatine fanno intendere il resto ma quando arriva Jeda il registro cambia.

Giuliano Gemma, padre Vera Gemma, com'è morto?/ L'incidente e la morte misteriosa hanno rovinato..

Vera Gemma “Ho mandato foto in topless a Jeda”

Vera Gemma e Jeda ospiti de Il Punto Z raccontano della loro liason e anche del momento in cui si sono conosciuti. Non è un mistero che i due hanno avuto un contatto tramite social proprio durante il lockdwon ma è vero anche che non conoscevamo i dettagli. A quanto pare proprio lui ha scritto a lei sui social e, in particolare, su Instagram (e non su Tinder come sognava Tommaso Zorzi). La risposta di Vera Gemma? E’ arrivata subito con tanto di foto in topless che lui ha trovato l’indomani alle 11.00 quasi come fosse un sogno. Nemmeno l’artista poteva credere a cotanta fortuna ma alla fine sembra proprio che tutto sia andato per il meglio e dopo un lungo corteggiamento via social, appena è stato possibile, si sono visti a Milano.

LEGGI ANCHE:

Jeda, compagno di Vera Gemma/ Tutte pazze per lui! Prossima tappa un reality da vip?Vera Gemma/ Dal padre Giuliano Gemma a Jeda, le sue rivelazioni a Verissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA