Vera Gemma “Ho pianto per mia mamma Natalia che è morta”/ Lodo “Non strumentalizzare”

Vera Gemma finisce ancora una volta in nomination diretta all’Isola dei Famosi 2021 per volere del gruppo. Una decisione che scatena in palapa lo scontro tra la diretta interessata e Valentina Persia. La comica prende parola per spiegare il perché: “Ieri vera a più riprese ha pregato chiunque di votarla, con tanto di lacrime. Ora accusare la scelta di Francesca e dire che questa cosa non se l’aspettava, mi sembra un discorso non chiaro e per questo ho avuto da ridire.”

Vera conferma e spiega il perché: “È vero ieri ho avuto un momento di sconforto. Non ne posso più di difendermi, di essere fraintesa dal gruppo, ero stanca. In più era il compleanno di una persona cara che non c’è più e ho sofferto”. La persona in questione è la mamma di Vera Gemma, Natalia Roberti, morta molti anni fa. “Se questo viene usato dalle persone con le quali mi sono sfogata come colpo basso per venirmi contro che ben venga. Io sono stanca”, sbotta in diretta.

A questo punto interviene Francesca Lodo con una dichiarazione che scatena lo scontro con Vera Gemma: “Mi dispiace perché io l’ho anche consolata. Non vorrei però che lei strumentalizzasse questa cosa della madre per la nomination, perché questa non c’entra nulla con la sua vita personale. Ognuno qui ce l’ha!” L’attrice non accetta questa insinuazione e, anzi, replica stizzita: “Non ci provare! Io spiegavo il perché stavo male ieri, non ho detto che non mi devono nominare perché è morta mia madre, non osate dire una cosa del genere!”

