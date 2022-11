Vera Gemma “Ho picchiato Jedà”/ “Se l’è voluta, mi ha detto ‘ti sp*ttano’…”

Vera Gemma: “Ho picchiato Jedà in aeroporto”

Vera Gemma è stata ospite di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di “Belve”. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha raccontato di aver picchiato alcuni dei suoi ex compagni: “Ho menato gli uomini quando vado fuori di testa, non da mandarli all’ospedale, ma un calcio mi è capitato. Quando non capiscono perdo la pazienza”, ha detto durante l’intervista. Vera Gemma ha alzato le mani anche con il suo ultimo compagno Ossama Filal, in arte Jedà: “In aeroporto ad Amsterdam, con questo giovane ragazzo indifeso… che però se l’è voluta. Lui non capiva, si ostinava a non capire e allora ho perso la pazienza, soprattutto perché mi ha minacciata, ha detto che mi avrebbe sputtanata e allora gli ho risposto con le botte”, ha raccontato su Rai 2.

La storia d’amore di Vera Gemma e Jedà

Lo scorso settembre, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro girono, la figlia di Giuliano Gemma ha confessato di aver chiuso la relazione con Jedà: “Io innamorata? Adesso sono in pausa, per la prima volta nella mia vita da quando ho 16 anni, sono single. E per ora sto bene così”, ha dichiarato Vera Gemma nel salotto pomeridiano di Rai 1. L’attrice e Jedà sono stati insieme alcuni anni e la loro relazione aveva fatto molto rumore per la differenza di età (28 anni). La loro storia d’amore era finita sotto i riflettori quando Vera ha partecipato all’Isola dei Famosi e lui la seguiva dallo studio di Canale 5, dove aveva conquistato anche la padrona di casa Ilary Blasi. “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente“, aveva detto l’attrice a DiPiù Tv.

VERA GEMMA CHE MENA JEDÀ IN AEROPORTO AD AMSTERDAM no non ce la sto facendo@francescafagnan #Belve pic.twitter.com/Qy5244J643 — Nicolò (@NicoloC__) November 9, 2022

