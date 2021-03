Vera Gemma/ La Milf delle Honduras non delude le attese: è show (Isola dei Famosi)

Fra i naufraghi dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi, iniziato ufficialmente una settimana fa, vi è anche Vera Gemma. Per coloro che non la conoscessero e che comunque avranno giù sentito il suo cognome, si tratta della figlia di Giuliano Gemma, compianto attore scomparso nel 2013 a seguito di un incidente stradale. Quella dell’Isola dei Famosi non è la prima esperienza televisiva per Vera Gemma in quanto la stessa aveva già preso parte a Pechino Express, reality di Rai Due ora passato a Sky, formando assieme ad Asia Argento una coppia decisamente simpatica. Vera ha 50 anni (qui un ‘attacco’ di Patrizia Groppelli), essendo nata il 4 luglio del 1970 in quel di Roma dall’attore Giuliano e da Natalia Roberti. Spinta dal padre ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema, comparendo a otto anni nel film “Il grande attacco”. Cresciuta, ha in seguito deciso di lasciare l’Italia, andando a vivere prima in Francia, nella capitale Parigi, e poi negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove la stessa, come da sue dichiarazioni, avrebbe lavorato come spogliarellista in un club chiamato The Body Shop.

VERA GEMMA E L’INGRESSO NEL MONDO DEL CINEMA

Fu a metà anni ’90, precisamente nel 1996, che Vera Gemma iniziò realmente la carriera da attrice, presenziando nel film di Dario Argento, la “Sindrome di Stendhal”. E grazie a quel lavoro Vera Gemma conobbe Asia Argento, divenendo poi col tempo grandi amiche. Nel 1997 fu la volta invece di Ovosodo di Paolo Virzì. Quindi nel 2000 di Scarlet Diva, alla regia della figlia di Dario Argento. Oltre al ruolo di attrice si è cimentata anche dietro la macchina da presa, realizzando nel 2009 il cortometraggio Blues for Michael in onore del grande Michale Jackson, e poi nel 2013, un documentario dedicato al padre scomparso pochi mesi prima. Nel 2020 arriva la partecipazione a Pechino Express, di mezzo, due libri, l’autobiografia del 2004 Le bambine cattive diventano cieche e il romanzo giallo del 2007 Latin Lover.

VERA GEMMA, IMPATTO BOOM CON L’ISOLA DEI FAMOSI

Nonostante L’Isola dei Famosi sia iniziata soltanto da una settimana, Vera Gemma si è già distinta all’interno del reality show, in particolare per un suo acceso diverbio con Angela Melillo. All’origine della discussione una chiamata avvenuta fra le due prima ancora dell’inizio dello show, in cui la stessa figlia d’arte avrebbe promesso all’altra concorrente che non l’avrebbe mai nominata, salvo poi fare il contrario alla prima occasione. «Non ricordo di averlo detto, ma se anche l’avessi fatto non conta», si è difesa la stessa 50enne, che tra l’altro si è anche autodefinita “milf” in uno dei vari filmati che sono stati mandati in onda in questi giorni. “Spero che l’Isola mi permetta di dimostrare che non sono una figlia di papà viziata, come pensa chi non mi conosce e guarda solo il mio cognome”, aveva raccontato prima di prendere il via all’avventura, e fino ad oggi sembra aver mantenuto le promesse.

