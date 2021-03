Vera Gemma/ “Non lecco il c*lo a nessuno e non mi piego” (Isola dei Famosi)

Vera Gemma è tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi questa sera a rischio eliminazione. In nomination con Gilles Rocca ed Awed. Negli ultimi giorni la figlia di Giuliano Gemma ha manifestato una certa delusione per l’atteggiamento nei suoi confronti di alcuni naufraghi. Durante una confidenza con il giovane amico Awed, l’ex domatrice di tigri si era sfogata amaramente: “L’unica verità è che ti nominano quando sei forte, tutto il resto sono scuse”. I due amici, infatti, hanno ammesso di sentirsi isolati e traditi dal resto dei loro compagni naufraghi, che ora si sono avvicinati sempre di più a Gilles Rocca. Ci sarà questa sera un acceso confronto in diretta? “Ci sarà da ridere”, ha profetizzato il giovane naufrago.

Continua a fare ancora molto male la nomination ricevuta da Vera Gemma nell’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. A suo dire, sarebbe stata nominata come una sorta di “punizione” da parte del gruppo perché non avrebbe accettato di sottostare a coloro che si definiscono leader: “Io non sto dietro a nessuno. Io sono un animale sciolto”, ha tuonato Vera confidandosi con Daniela Martani.

VERA GEMMA E IL DURO SFOGO DOPO LA NOMINATION

Mentre i sondaggi sembrano dare per preferita Vera Gemma, in attesa di scoprire il suo destino nella puntata di oggi la naufraga ha commentato la sua presa di posizione contro il gruppo: “Se devo uscire da questo gioco, esco a testa alta come quella che sono sempre stata nella vita. Non lecco il c*lo a nessuno e non mi piego davanti a nessuno”, ha commentato, ribadendo la sua intenzione di non assecondare neppure un membro del suo gruppo. Lo sfogo è poi proseguito anche nel confessionale in cui ha spiegato di aver compreso di essere stata nominata solo perché non si sarebbe “accollata” a un gruppo. Lei di contro ha fatto valere le proprie ragioni ribadendo a gran voce: “Io non ho leader, non ho padroni e non ho gruppi”. Il pubblico da casa premierà questa sua natura ribelle? Ed in caso di eliminazione, accetterà di proseguire la sua avventura su Parasite Island? Domande, queste, che troveranno una risposta in occasione dell’imminente nuova puntata del reality dove, a sostenerla come sempre in studio, dovrebbe esserci anche questa volta il giovane fidanzato Jeda.

