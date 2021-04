Vera Gemma/ Piange all’Isola dei Famosi 2021: “Awed mi manca tanto!”

Fariba Tehrani fa piangere Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021

Vera Gemma piange disperata all’Isola dei Famosi 2021. E’ lei l’ultima eliminata del programma e lunedì scorso ha dovuto lasciare il gruppo per tornare a casa salvo poi fermarsi a Parasite Island. L’attrice ci ha tenuto a precisare che non si fermerà e ha intenzione di continuare a combattere e proprio per questo è rimasta insieme a Fariba, Ubaldo e Brando Giorgi. In puntata abbiamo scoperto che questa parte di isola misteriosa continuerà ad esistere e i tre hanno avuto modo di accogliere la nuova eliminata. Dopo la puntata si sono ritrovati intorno al fuoco per cenare ed è stato a quel punto che Fariba ha concesso a Vera un po’ di pesce in più facendola sciogliere in lacrime tra mille ringraziamenti. La bella persiana ha subito commentato ‘è proprio carina più di quanto pensassi’. Vera Gemma piange forse perché un po’ piena di tutto quello che è successo con gli altri non solo sull’Isola in questi ultimi giorni ma anche poi in palapa in diretta, e a quel punto è Brando Giorgi che prova a consolarla ammettendo che a Parasite Island non c’è bisogno di difendersi e che nessuno li attacca come è successo nel gruppo con gli altri.

Vera Gemma sente la mancanza di Awed

Il pianto liberatorio di Vera Gemma ha messo fine ad una fase un po’ travagliata del suo percorso all’Isola dei Famosi 2021 per via di una serie di discussioni nate proprio nel momento in cui ha provato a smascherare, almeno a suo dire, alcuni personaggi dell’Isola rei di aver paura di Gilles Rocca. Secondo l’attrice molti fingono di essere dalla sua parte solo perché fa comodo e quando si è assentato qualche ora per via del malore non hanno fatto altro che dire che si stava bene senza di lui. Tutto questo ha dato vita ad una serie di discussioni che, forse, hanno portato alla sua eliminazione. L’unica persona di cui Vera sente la mancanza è Awed che adesso è rimasto da solo in un covo di serpi, come la prenderà quando scoprirà che l’amico ha chiesto scusa ai loro nemici?

