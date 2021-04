Vera Gemma “pronta a far piangere” Gilles Rocca/ Scontro all’Isola dei Famosi 2021?

Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021 si scontra con Gilles Rocca e Francesca Lodo?

Vera Gemma tornerà in gioco all’Isola dei Famosi 2021? La diretta sta per andare in scena e alla sola possibilità che l’attrice torni in gioco c’è già fibrillazione sui social e sul web. Quello che abbiamo visto lunedì scorso, ovvero il confronto tra lei e Awed in cui l’attrice ha ricordato all’ex amico che non si rinnegano i rapporti e soprattutto non si rinnega quello che si pensa, sia solo l’antipasto di quello che succederà se toccherà a lei tornare tra i naufraghi. Vera Gemma ha ancora molto da dire a Valentina Persia, che stasera rischia di uscire, ma soprattutto a Francesca Lodo che continua a stare incollata a Gilles Rocca come sua spalla a capo di un branco che continua a mietere terrore. In questo momento la ‘vittima’ è Fariba ma l’arrivo di Vera Gemma potrebbe cambiare le cose per tutti, persiana compresa.

Vera Gemma “pronta a far piangere” Gilles Rocca

Dall’altro lato, Vera Gemma continua a vivere con le sue compagne di Playa Esperanza facendo i conti con quello che succederà questa sera all’Isola dei Famosi 2021. Le tre si sono dette pronte ad affrontare la nuova puntata, specie dopo un bel piatto di pasta arrivato come ricompensa, ma soprattutto hanno capito come comportarsi. Vera Gemma non sarà amica di tutti sull’Isola, questo è certo e se davvero toccherà a lei tornare metterà in atto quello che ha imparato e capito dopo la pausa dal loro primo round come naufraghi. Ciliegina sulla torta sarà il confronto dei confronti ovvero quello che vedrà da una parte Vera Gemma e dall’altra Gilles Rocca soprattutto dopo aver promesso che sicuramente lo farà piangere appena le sarà possibile. Che sia proprio questa sera l’occasione giusta per farlo?

