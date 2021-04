Vera Gemma/ Pronta a perdonare Awed? “Meglio fingere di andar d’accordo con tutti o…”

VERA GEMMA, IN BILICO LA PERMANENZA SULL’ISOLA DEI FAMOSI

Dopo la chiusura di Parasite Island, Vera Gemma sembrava ormai destinata a fare davvero ritorno in Italia ma per lei l’esperienza all’Isola dei Famosi non sembra affatto conclusa. Tutto merito della nuova Playa Esperanza istituita dalla padrona di casa Ilary Blasi e che, se nella forma non cambia molto rispetto alla precedente, nella sostanza ha permesso alla figlia del grande Giuliano Gemma di proseguire la sua avventura supportata anche dal fidanzato Jeda, onnipresente in studio e pronto a sostenerla, seppur timidamente. Nella nuova Isola però, Vera Gemma inizialmente sola ha avuto presto modo di ritrovare una sua vecchia compagna di avventura, ovvero l’ultima eliminata Miryea Stabile.

Playa Esperanza è presto diventata la nuova dimora delle due naufraghe che si sono ritrovate a scambiarsi confidenze non sempre piacevoli, almeno per quanto riguarda Vera Gemma. Al suo 18esimo giorno di permanenza all’Isola, infatti, l’ex domatrice di tigri è venuta a conoscenza di quanto accaduto con Awed in sua assenza, delle sue scuse al resto del gruppo e del suo “pentimento”. Atteggiamento che avrebbe deluso non poco Vera.

VERA GEMMA E LA DELUSIONE PER AWED

Vera Gemma credeva di aver trovato in Awed il suo complice nella battaglia messa in atto sull’Isola per far valere le sue ragioni, ma l’uscita di scena della naufraga ha prontamente cambiato le carte in tavola. Awed, infatti, si è poco alla volta avvicinato al resto del gruppo scusandosi per le precedenti azioni e prendendosi le sue responsabilità. “Non era triste che ero uscita io?”, ha domandato curiosa a Miryea che però ha replicato, spiazzandola: “All’inizio sì, ha pianto come un disperato, poi ha chiesto scusa a tutti…”. Vera allora ha avuto una reazione di grande sorpresa. Confidandosi con la vincitrice de La Pupa e il Secchione la naufraga si è poi sfogata: “Tornando indietro avrei azzerato tutto, non credo abbia sbagliato. Lui si è comportato come si sentiva in quel momento. Abbiamo fatto delle accuse forti, ma io le penso”. Non cambia infatti la sua opinione di Francesca Lodo così come su Gilles Rocca.

Tuttavia Vera ha anche ammesso di aver sentito la necessità di isolarsi con Awed dal resto del gruppo: “ma questo non l’ha danneggiato perché è rimasto”, ha precisato. Ma quali sono ora le sue intenzioni, dopo aver appreso una verità inaspettata? “Gli auguro il meglio però non lo so se ho tutta questa voglia di rivedere un uomo così pentito”, ha commentato la naufraga di Playa Esperanza, che ha definito l’atteggiamento di Awed in qualche modo opportunista e poco coerente pur di non restare isolato. “Forse è meglio far finta di andare d’accordo con tutti così non ti nomina mai nessuno”, ha commentato. Perdonerà il giovane amico o continuerà per la sua strada in solitaria?



