Vera Gemma/ Spogliarellista e attrice: “Ho sofferto tanto, l’Isola non mi piegherà”

Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021 dopo un difficile passato

Vera Gemma ci riprova con l’Isola dei Famosi. Attrice classe 1970, figlia d Giuliano Gemma, e con una vita attiva tra teatro, scrittura e recitazione in tv, Vera Gemma è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi al via proprio questa sera con al timone Ilary Blasi. La sua vita è stata sicuramente ricca di emozioni, come quelle provate sui vari set cinematografici accanto al padre o come quelle provate lavorando con Woody Allen in To Rome with love, ma, soprattutto, quelle dolorose impresse nell’anima dalla morte della madre, Natalia Roberti, scomparsa prematuramente nel 1995, quando lei è poco più che ventenne. La stessa attrice ha rivelato di aver sofferto molto per via della lunga malattia della madre rea di non averla mai preservata e protetta da niente, di essere stata cruda nella sua verità e, quindi, anche nel periodo della malattia che l’ha poi portata alla morte.

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Concorrenti e diretta 15 Marzo: occhi puntati su Tommaso Zorzi

Ma tutto questo non ha fermato mai Vera Gemma, forte, alla ricerca del pericolo e con la sua voglia di emergere che l’ha portato dall’altro lato del mondo inseguendo ‘ogni tipo di perdizione’. L’attrice è cresciuta nel quartiere Trastevere, nel 2008 si è trasferita a Los Angeles non prima di aver vissuto a Parigi dove lavorava come spogliarellista.

Akash Kumar/ All'Isola dei Famosi 2021 nonostante gli attacchi di panico e..

Dalla morte dei suoi genitori all’esperienza da spogliarellista all’estero

Vera Gemma al suo attivo ha anche una discreta carriera da attrice che tra gli anni ’90 e i 2000 l’hanno portata ad accumulare una serie di ruoli secondari al cinema. E la vita privata? Vera Gemma nel 2001 ha sposato un ex campione di kung fu, Jamil, ma il matrimonio non è durato molto e nel 2008 nella sua vita è arrivato il musicista Henry Harris che le ha regalato un figlio, Maximus al quale ha dedicato uno dei suoi ultimi post prima della partenza ‘Mamma va a combattere con te e torna presto’. Nell’ottobre del 2013 è costretta a piangere l’improvvisa morte del padre Giuliano Gemma rimasto ferito in un incidente e morto qualche ora dopo per un arresto cardiaco. Molto spesso si è parlato delle dinamiche dell’incidente e di quanto tutto sia stato un po’ incomprensibile, lei riuscirà a parlare di questo anche con i suoi colleghi in tv?

Giulia Salemi, figlia Fariba Teherani/ "Siamo legate ma a volte..."

Pubblicità

L’attrice adesso si prepara ad ottenere la sua rivincita all’Isola dei Famosi 2021 dopo il flop di Pechino Express a cui ha preso parte in coppia con Asia Argento formando la coppia de ‘Le figlie d’arte’ ma subendo quasi subito l’abbandono da parte dell’amica e collega per via di un infortunio. Proprio la figlia del re dell’horror ha già rilanciato sui social: ‘guai a chi ti tocca’. Pronti per un’isola di fuoco?



© RIPRODUZIONE RISERVATA