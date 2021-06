Vera Gemma, video scherzo Iene/ Il fidanzato Jeda la lascia e la deruba “È un incubo”

Perfido scherzo delle Iene a Vera Gemma che ha vissuto un momento di terrore dopo il ritorno in Italia dall’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufraga è caduta nella trappola degli inviati delle Iene, Stefano Corti e Alessandro Onnis che, con la complicità del fidanzato Jeda, le hanno fatto credere di essere stata lasciata e derubata proprio da Jeda, il ragazzo che, pur avendo solo 22 anni, ha conquistato il suo cuore. Lo scherzo è iniziato nel momento in cui Vera Gemma, dopo il rientro dall’Honduras, rispettata la quarantena, ha ripreso in mano la sua vita. Dopo essersi presentata presso lo studio di registrazione del fidanzato Jeda che lavora come produttore musicale, Vera ha scoperto della collaborazione tra il compagno e una ragazza avvenente. “Con un testo così raffinato mi aspettavo una ragazza diversa. Ha due tette enormi”, commenta Vera dopo aver visto il profilo Instagram della ragazza in question. Vera, così, chiede a Jeda di poterla conoscere per marcare il territorio e spiegare alla ragazza di dover stare lontana da Jeda, felicemente fidanzata. Il momento più difficile, però, arriva quando scopre che dal suo conto è partito un bonifico di 100mila euro.

La dura reazione di Vera Gemma allo scherzo delle Iene

Durante un pomeriggio trascorso con l’amico Gennaro Lillio, Vera Gemma viene contattata dal direttore della sua banca che le comunica come dal suo conto sia partito un bonifico del valore di 100mila euro. “Mi sto sentendo male perchè io non ho fatto questo bonifico. Trovate il modo di bloccarlo perchè altrimenti faccio un casino in televisione”, sbotta Vera dopo aver parlato con il responsabile della banca. Vera, poi, prova a chiamare Jeda scoprendo di essere stata bloccata su whatsapp. “Ma dove caz*o è quel cog*ione di Jeda? Ma perchè mi ha bloccato?”, sbotta in lacrime. Poi scopre che a rubarle i soldi è stato il fidanzato Jeda che ha anche acquistato due biglietti per Miami per lui e la ragazza con cui avrebbe dovuto incidere la canzone. Vera, poi, scopre che Jeda ha anche prenotato una camera matrimoniale in un albergo nei pressi di Malpensa. Insieme all’amico Gennaro, si mette in viaggio per raggiungere Malpensa. “Se davvero mi ha rubato i soldi, io lo ammazzo”, sbotta ancora la Gemma. In hotel, Vera raggiunge la camera dove trova il fidanzato Jeda nudo a letto. “Dove caz*o pensavi di andare? Volevi fare un investimento con i miei soldi? Ma sei impazzito?“, sbotta ancora Vera. “Dimmi che è un incubo e che non è vero”, aggiunge. Jeda prova a giustificarsi senza riuscirci. Vera perde la pazienza fino a quando non scopre la verità. Cliccate qui per vedere il video.

