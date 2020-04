Vera Gemma “Voglio fare l’Isola dei Famosi”/ “Mio padre Giuliano? Niente regali e…”

Vera Gemma è sicuramente una delle star di una delle più riuscite edizioni di Pechino Express. La sua eliminazione risale ormai a qualche settimana fa e il suo percorso non è stato dei più fortunati visto che ha dovuto rinunciare alla sua compagna di viaggio Asia Argento a favore di Gennaro Lillio dopo il suo infortunio, e poi? Su di lei si è abbattuta la scure dell’eliminazione e Vera Gemma è dovuta tornare a casa affrontando i suoi problemi di tutti i giorni e l’ingombrante ombra del padre. Lei stessa torna a parlare di lui, dei periodi in cui non riceveva nemmeno un regalo “perché avevamo tutto secondo mio padre” e della sua disciplina sempre dura: “Da piccole io e mia sorella Giuliana dopo la scuola passavamo ore a studiare danza classica, moderna, perfino il tip tap” ma poi ammette: “Durante l’adolescenza lui non mi capiva, ero ribelle, scappavo di casa e lui si arrabbiava”.

VERA GEMMA SI RACCONTA TRA UN PASSATO RIBELLE E L’OMBRA INGOMBRANTE DEL PADRE GIULIANO

A quanto pare il loro rapporto non è mai stato molto idilliaco e l’essere una figlia d’arte non l’ha aiutata nemmeno nel lavoro e non solo ai suoi occhi. Gemma Vera in un’intervista ad Oggi racconta anche la sua “fuga” negli Usa, dove ha fatto anche la spogliarellista, e poi parla della sua voglia di non rinunciare ad un altro reality e, in particolare, rivela: “Mi avevano chiamato per l’Isola dei Famosi, ho fatto due provini, erano esaltati, poi mi hanno fatto fuori all’ultimo. Ci sono rimasta male, io ci andrei di corsa, non mi fermo davanti a niente”. Per il momento sembra che l’edizione del reality non ci sarà ma l’anno prossimo Vera Gemma potrebbe essere in grado di partire in pole position dopo il successo in Pechino Express 2020.



