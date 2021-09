Vera Gemma vs Sonia Bruganelli per Valentina Nulli Augusti/ “Basta moralismi…”

Serata difficile per Valentina Nulli Augusti, reduce dal confronto al Grande Fratello Vip 2021 con l’ex fidanzato Tommaso Eletti. Ma l’ex concorrente di Temptation Island può contare sul supporto di un amica, Vera Gemma. “Brava Valentina”, ha esordito in un post su Instagram per il quale ha pubblicato una foto in cui è ritratta proprio con lei. “I rapporti non si giudicano dalla differenza d’età. Basta moralismi”, ha quindi proseguito. Ma ha anche ricordato che “una donna ha il diritto di innamorarsi di un uomo più giovane e ha il diritto di sbagliare”. Vera Gemma si è poi scagliata contro “chi esprime sentenze e facili giudizi”. Questo potrebbe accadere perché chi spesso giudica “non ha la forza di essere libero”.

Vera Gemma ha voluto evidenziare il fatto che “ci sono donne che non temono il giudizio degli altri”, allora “si espongono pur facendo scelte impopolari”. Il problema per Vera Gemma è che queste donne ancora oggi sono “condannate da una società spesso ipocrita e perbenista”.

Vera Gemma difende Valentina Nulli Augusti dopo incursione al Gf Vip

Il riferimento di Vera Gemma è evidentemente allo scontro che Valentina Nulli Augusti ha avuto con Sonia Bruganelli, che aveva puntato il dito contro di lei scaricandole in parte le responsabilità della loro rottura. “Perché se lo amavi in modo così puro lo hai portato in un programma che ha messo in evidenza i suoi lati più deboli?”. Valentina ha provato a spiegare che credeva nel programma e che non si aspettava che l’esperienza avrebbe preso quella piega, ma poi si è finiti a parlare della loro differenza di età, che per Sonia Bruganelli è soprattutto “di testa”, precisando che questo discorso vale anche per gli uomini. Finora la diretta interessata non ha preso la parola sui social. Lo ha fatto Vera Gemma per prenderne le difese, visti i numerosi attacchi che l’ex concorrente di Temptation Island ha ricevuto.

