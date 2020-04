Vera Mastrangelo, moglie Luigi/ Mamma di due figli e lontana dai grandi riflettori

Pubblicità

Luigi Mastrangelo sarà uno dei protagonisti di questa sera della tv, grazie alla sua presenza nella puntata odierna di Ciao Darwin 8, capitano dei “Golia”. Dell’ex pallavolista sappiamo quasi tutto, un po’ meno della sua splendida moglie, Vera Mastrangelo. A dire la verità ci sono davvero pochissime informazioni sulla sua vita privata, a conferma di quanto Gigi e consorte vogliano tenersi lontani dai riflettori. Basti pensare che anche la pagina Instagram dello stesso campione della rete non prevede appunto scatti famigliari, e di conseguenza, l’ultima apparizione pubblica della splendida coppia resta quella di tre anni fa, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia datata appunto 2017. A quell’evento partecipò proprio Mastrangelo in compagnia della moglie, per l’occasione, vestita di un abito di pizzo nero trasparente che lasciava ben poco spazio all’immaginazione. Come anticipato sopra, di Vera si conosce poco: non è infatti nota l’età, ne tanto meno il suo paese d’origine.

VERA MASTRANGELO, MOGLIE DI LUIGI E MAMMA DI NICOLE E SAMUELE

Inoltre, non si sa da quanto i due facciano coppia fissa, anche se è certo che la coppia ha avuto due bellissimi figli, Nicola e Samuele. Le cronache racconta di una coppia sposata da “tantissimi anni”, anche se, ripetiamo, non vi è al momento alcuna certezza sul loro primo incontro, ne tanto meno, sul quando i due siano convolati a nozze. E’ invece certo, stando anche ad una delle ultime interviste rilasciate dallo stesso Mastrangelo, che da quando l’ex pallavolista ha appeso le scarpe al chiodo, si sta dedicando molto di più alla vita in famiglia: “Ora sto vivendo quella vita che prima non potevo vivere perché la vita d’atleta comporta molte rinunce e quindi ti toglie anche tempo per la stare in famiglia. Ora riesco a fare anche il papà visto che prima avevo poco tempo tra viaggi e trasferte. Di certo mi manca la competizione, d’altra parte però ci sono cose molto importanti che sto vivendo ora”. Chissà se in futuro scopriremo qualche info di più su Vera, nel frattempo, godiamoci la puntata di questa sera di Ciao Darwin.



