Vera Miales: “Amedeo Goria non mi tradirà”/ “Non scapperà, so che ha voglia di…”

Vera Miales, modella 36enne che ha conquistato il cuore di Amedeo Goria, non teme la concorrenza di altre donne. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 31 marzo, Vera Miales parla della relazione con il giornalista ribadendo di essere innamorata e di vedere lo stesso sentimento nell’ex marito di Maria Teresa Ruta. Vera ha confessato di essersi innamorata vedendo in lui, forse, quella “figura paterna che non ho mai avuto. Vent’anni fa sono partita dalla Moldavia in cerca di fortuna e sono arrivata in Italia praticamente a piedi, dopo un viaggio molto difficile. Con Amedeo ho ritrovato la serenità”, confessa la modella.

La coppia, per ora, non è andata ufficialmente a convivere anche se Vera trascorre molto tempo a Roma, a casa del giornalista. “Trascorro gran parte della settimana da lui“, spiega la modella che torna a San Benedetto del Tronto solo per sbrigare alcune faccende lavorative. “Abiamo raggiunto un’ottima intesa. Lui si è raccontato a cuore aperto. Senza remore. Conosco i suoi segreti più reconditi e lui i miei. Non lo tradirò mai”, dice.

VERA MIALES INNAMORATA DI AMEDEO GORIA: “NON TEMO LA CONCORRENZA”

Sicura dei sentimenti che prova per Amedeo Goria e di quello che il giornalista prova per lei, Vera Miales, ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, confessa di non temere affatto la concorrenza delle altre donne. “Traditore seriale? Tutti possono cambiare ed io non temo la concorrenza delle altre donne perchè so che Amedeo è legato a me, so che ha voglia di fare l’amore con me. Lo facciamo anche cinque volte al giorno!“, afferma. “Questa volta non scapperà come ha fatto con le altre saprò tenermelo stretto”, dice ancora. Vera, inoltre, ritiene che le ragazze che s’intromettono nella sua storia lo facciano “per visibilità, ma a me non interessa. Io vivo il mio rapporto con sincerità di cuore”, conclude.

