Vera Miales/ Appello a Maria Teresa Ruta a La Pupa e il secchione: “Convinci Guenda”

Vera Miales sempre più vicina a Nicolò Scalfi a La Pupa e il secchione show?

Tra le indiscusse protagoniste di questo esordio de La Pupa e il Secchione show 2022 c’è senza dubbio Vera Miales. Che la fidanzata di Amedeo Goria avesse fatto parlare di se, visti i trascorsi degli ultimi mesi, non è stata una sorpresa. Sorprendente lo è invece stato il suo avvicinamento al secchione Nicolò Scalfi. Qualche anticipazioni mostrata da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 su quanto accaduto in questi primi giorni in villa, ha infatti palesato una simpatia tra i due, concretizzata con carezze e infiammata da una doccia fatta insieme.

Vera Miales e Amedeo Goria, il matrimonio si farà?/ Maria Teresa Ruta: "Lui farà..."

Nicolò, dal canto suo, non nega una certa attrazione per Vera che, nonostante qualche grattino al secchione, rimane sulle sue, essendo sentimentalmente impegnata. Vera infatti spera che il suo compagno, Amedeo Goria, la sposi ma non sa che lui, fuori, è stato beccato tra le braccia di Stella, la stylist di Alex Belli, tra appassionati baci.

Vera Miales e Nicolò Scalfi, doccia hot e tenerezze a letto/ Lei: "Gli piaccio!"

Vera Miales lancia un appello a Maria Teresa Ruta: “Dici a Guenda di lasciar stare Amedeo”

Una vicenda, quella del bacio, che potrebbe esserle svelata proprio nel corso della seconda puntata de La Pupa e il Secchione show. Di certo si parlerà del suo rapporto con Guenda, la figlia di Amedeo, con la quale non è ancora riuscita a creare un buon rapporto. In merito ha deciso di lanciare, proprio in villa, un appello a Maria Teresa Ruta, sperando che possa convincere la figlia ad accettare il suo rapporto col padre: “Maria Teresa Ruta? Non posso criticare, però mi aspettavo… non che stesse dalla mia parte ma almeno che dicesse alla figlia di lasciare il padre vivere liberamente. – ha dichiarato Vera – Vorrei che dicesse a Guenda di lasciarlo stare.” ha quindi concluso.

LEGGI ANCHE:

Amadeo Goria bacia Stella e tradisce Vera Miales/ "Hanno passato la notte insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA