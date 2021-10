Vera Miales contro Guenda Goria e Manila Nazzaro/ “Finti perbenisti, smettetela”

Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria, replica a Manila Nazzaro e Guenda Goria che hanno criticato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare chiarezza sulla presunta gravidanza. Vera, durante il confronto con Amedeo Goria, ha spiegato di non essere incinta. Tuttavia, nella casa, Manila Nazzaro ha commentato la situazione con parole che non sono piaciute a Vera che, come riporta il portale Gossip e Tv, tornata sui social, ha prontamente replicato all’ex Miss Italia.

Guenda Goria figlia di Amedeo Goria attacca Vera Miales/ "Non si gioca con le gravidanze"

“Cara Manila, non continuare a giudicarmi se non conosci i fatti e non sai quello che ho passato. Non sei né un giudice né un avvocato! Trova altri argomenti per attirare l’attenzione!”, ha polemizzato Vera. La Miales, inoltre, ha risposto anche a Guenda Goria che si è scagliata contro di lei.

Vera Miales replica a Guenda Goria: “Nessuna spettacolarizzazione”

Ospite di Casa Chi, Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, ha criticato la fidanzata del padre non condividendo la scelta di Vera Miales di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare chiarezza sulle voci di una presunta gravidanza. “Vera Miales per giorni non ha detto niente, non ha mai smentito, fino al Grande Fratello Vip. Da quando è iniziato il reality, lei non ci ha contattato e non ha sentito nemmeno l’entourage di mio padre. Io sono la persona più vicina a lui e cerco di fare sempre i suoi interessi. Mi sarebbe piaciuto che lei si coordinasse con me anche perché se lo ama dovrebbe avere sensibilità nei confronti della famiglia che già ha”, ha detto Guenda.

Lucia Bramieri: "Amedeo Goria e Vera Miales incommentali"/ "Da donna mi sento offesa"

“Quando si gioca con una gravidanza che non è stata smentita per tre settimane c’è una spettacolarizzazione e questa cosa mi ha fatto passare momenti non semplici […] Sapevo che non era incinta e l’abito da sposa usato per la puntata è una cosa che non mi è piaciuta. Mi dissocio da ciò che ho visto”, ha aggiunto Guenda. Dichiarazioni a cui Vera Miales, sui social, ha risposto così: “Ma quale spettacolarizzazione? Ma ce l’avete un cervello? Smettetela di essere banali, moralisti e finti perbenisti! Ritornate sulla Terra!”.

