Vera Miales e Nicolò Scalfi, prima notte a La pupa e il secchione/ Pigiama hot e…

La Pupa e il Secchione show 2022 è iniziato da poche ore, così come la convivenza nella villa per i suoi concorrenti. Molti di questi sono stati già accoppiati e, quindi, hanno trascorso ieri la loro prima notte insieme. Come già svelato da Barbara D’Uso in diretta ieri, la pupa e il rispettivo secchione devono dormire nello stesso letto matrimoniale, cosa che in alcuni casi creerà non poco imbarazzo. È il caso di Vera Miales e il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi.

Maria Teresa Ruta Vs Vera Miales "Gravidanza isterica? Bugia"/ "È una delle tante"

Dopo essere stati accoppiati nel corso della prima diretta, i due si sono recati in villa, nella loro camera da letto, e hanno iniziato a fare conoscenza. È quindi arrivato il momento di mettersi comodi per andare a letto ed è lì che sono arrivati i primi movimenti interessanti.

Vera Miales e Nicolò Scalfi, prima notte insieme in villa e critiche a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso mostra le immagini esclusive in diretta a Pomeriggio 5, rivelando però un atteggiamento freddo e distaccato di Vera Miales nei confronti del suo secchione. Per l’occasione però, Vera ha indossato un pigiamino abbastanza piccante, composto da pantaloni di raso e un mini top con pancia e spalle scoperte che, in studio, è stato commentato con ironia da alcune analiste. Stessa cosa per il gesto di spogliarsi lì in camera e non nel loro bagno privato: “Dice a lui ‘Girati un attimo’ per spogliarsi, ma non poteva farlo in bagno?”, commenta pungente Maria Teresa Ruta, ex moglie di Amedeo Goria, oggi compagno di Vera.

Vera Miales: "Biagio D'Anelli mi ha corteggiata su whatsapp"/ "Ama giocare con..."

LEGGI ANCHE:

Amedeo Goria "Sposare Vera Miales? Non ci penso proprio"/ "Troppi scontri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA