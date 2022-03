Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria a La Pupa e il Secchione Show/ Amore a rischio?

Amedeo Goria e Vera Miales sono una delle coppie dello spettacolo più chiacchierate dello scorso autunno, periodo in cui l’ex marito di Maria Teresa Ruta è stato all’interno della casa più spiata d’Italia. Oggi a finire davanti alle telecamere è Vera, con la partecipazione a La Pupa Secchione Show, il programma di Italia Uno condotto da Barbara D’Urso. La modella e influencer moldava, nata nel 1985, ha fatto molto parlare di sé, proprio per la sua storia d’amore con il giornalista sportivo.

Di lei sappiamo che vive a San Benedetto del Tronto e che ha una sorella di nome Martina. Dopo essere stata al centro del gossip e grazie anche al successo come modella e come Influencer, la Miales debutta quindi in televisione, con la sua prima partecipazione ad un programma, in qualità di concorrente. La donna infatti come è noto non è nuova agli studi televisivi. Essendo la fidanzata di Amedeo Goria è stata già presente nei salotti televisivi, in particolare a Pomeriggio Cinque dove spesso si è lasciata andare un po’ di più, dichiarando anche il suo forte desiderio di maternità. Argomento di forte discussione tra lei e il suo compagno, sfociato poi anche in un’incursione della figlia dell’ex gieffino, Guenda Goria.

La presunta gravidanza di Vera Miales e lo scontro con Guenda

La storia d’amore tra Vera Miales e Amedeo Goria è stata ufficializzata nel 2021. Tra di loro ci sono ben 31 anni di differenza, che però non sono mai stati motivo di litigi o di crepature, tutt’altro. Recentemente il gossip si è scatenato a causa delle rivelazioni bollenti dello stesso Goria, che ha fatto sapere di aver fatto l’amore cinque volte in un giorno. Qualcosa però si era incrinato lo scorso ottobre, quando l’Influencer ha dichiarato di avere un forte desiderio di maternità, al contrario del suo fidanzato che ha invece commentato: “Preferisco diventare nonno del primo figlio che Guenda e Mirko avranno”.

Peccato che mentre lui si trovava all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini, la sua fidanzata faceva trapelare di essere in dolce attesa. Le cose sono precipitate a causa dell’atteggiamento della Miales nei confronti della figlia del giornalista, alla quale ha chiesto di non intromettersi nella loro storia. Guenda infatti ha sempre sostenuto che la modella moldava, stesse strumentalizzando il rapporto con il padre, soprattutto quando ha dichiarato pubblicamente di essere incinta. ” Va bene lo show, va bene il gossip ma ci sono dei limiti quando si parla di matrimonio, famiglia e figli, si può fare del gossip, ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze “. Dichiarò l’ex gieffina.

Il rapporto oggi con Amedeo Goria

La relazione tra Amedeo Goria e Vera Miales ha avuto quindi uno scossone a causa della presunta gravidanza di lei, che poi si rivelata “isterica”, ma che fece preoccupare non poco Amedeo Goria, in quel periodo impossibilitato a parlare direttamente con la sua fidanzata, perché rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip. Le dichiarazioni di Guenda hanno dato il carico da novanta.

Alla fine ne è uscito un confronto acceso, con il protagonista che ha sottolineato: “Se attacca Guenda e Maria Teresa Ruta, no. Loro per me vengono prima di tutti. Altrimenti si predica bene e si razzola male”. Poi è arrivata, da parte sua la richiesta a Vera, sempre a Pomeriggio Cinque, di chiedere scusa a Guenda, perché come lui stesso ha ribadito sua figlia è molto attaccata a lui e in ogni caso, come ha fatto sapere anche a Novella 2000, se ci sono dei diverbi tra la sua fidanzata e la figlia, lui sceglierà sempre Guenda. Oggi il loro rapporto ha ritrovato un equilibrio e la serenità. La coppia si è riavvicinata e sicuramente Amedeo Goria seguirà con attenzione la nuova avventura televisiva della sua fidanzata.

