Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria è incinta? Qual’è la verità?/ Lui: “Sarei un nonno per il piccolo”

Vera Miales è veramente incinta di Amedeo Goria?

Vera Miales è la fidanzata di Amedeo Goria, concorrente del Grande Fratello Vip 2021. La modella fuori dalla casa continua a far parlare di sè. Dopo le frecciate indirizzate alle donne della casa, la modella moldava si è mostrata sui social con un pancino sospetto. La cosa non è certo passata inosservata ai più attenti e c’è chi ha ipotizzato che la bella modella ed influencer possa essere incinta del compagno. E’ davvero così? Non è dato saperlo, anche se l’indiscrezione è arrivata anche nella casa del GF VIP preoccupando non poco il possibile papà. Amedeo Goria, infatti, trovandosi a chiacchierare con Jo Squilli ha spiazzato tutti dicendo di non sentirsi pronto all’età di 67 anni ad avere un altro figlio.

“Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà – a 68 anni – di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei” – ha detto l’ex marito di Maria Teresa Ruta che ha trovato conforto nell’amico Aldo Montano che l’ha invitato a sentire prima la compagna per capire se la notizia sia vera o solo un gossip.

Chi è Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria

Ma chi è Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria? Classe 1984, Vera è nata in Moldavia, ma giovanissima si è trasferita in Italia per lavorare come modella. Proprio nel nostro paese ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda lavorando per diverse agenzia di moda diventando poco dopo anche testimonial ed influencer. Non solo, spesso è stata complice degli scherzi organizzato da Le Iene come testimoniano una serie di foto pubblicate proprio dalla modella sui social.

La Miales è anche una frequentatrice dei salotti televisivi, in particolare di quelli di Barbara D’Urso dove è stata protagonista con il suo amore Amedeo Goria. A raccontare qualcosa in più di se ci ha pensato proprio la bella Vera che ha rivelato: “nel 2004 sono partita dalla Moldavia e con un viaggio difficilissimo sono arrivata in Italia. Non sapevo né leggere, né scrivere in italiano. All’inizio ho lavorato in un ristorante con mia madre: lavavo i piatti, pulivo i bagni. Dopo un anno ho capito che non era la vita che volevo fare”. Così, Vera ha deciso di studiare come estetista diventando all’età di 23 anni proprietaria al 50% di un centro estetico. Non solo, oggi gestisce anche un bar con la madre a cui deve tanto: “mi ha insegnato tutto lei. È divorziata da mio padre da vent’anni. Lui non mi ha mai dato una mano e non mi è stato vicino nei momenti difficili. Mi sono sempre data da fare, sono fiera di dove sono arrivata. Amo lavorare”.

