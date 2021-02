Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria/ La modella: “me ne sto innamorando”

Amedeo Goria ha una nuova fidanzata? Si parla di un flirt con Vera Miales, modella moldava di 31 anni più giovane. Nessun ritorno di fiamma con la ex moglie Maria Teresa Ruta per il giornalista che negli ultimi mesi ha ritrovato il sorriso tra le braccia della bellissima modella e barista di origini moldave che da alcuni anni vive in Italia. A confermare la relazione è stata proprio la modella dalle pagine del settimanale Novella 2000 a cui ha dichiarato: “lo sto frequentando da diversi mesi – ha fatto sapere – Non ne ho mai parlato ma so che lui mi ha citata in diverse interviste. Preferisco tacere a riguardo perché voglio preservare la nostra relazione che si sta trasformando in qualcosa di molto importante almeno secondo il mio punto di vista. Me ne sto innamorando”. Una relazione confermata anche da Lory Del Santo che a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso ha raccontato di averla conosciuta durante un provino per The Lady: “la conosco dall’epoca della Pepe. Le ho fatto il provino. Ma non ha fatto The Lady. Le ho fatto dei video e delle foto. È molto bella. Non è stata bocciata. Per motivazioni tecniche non ha potuto partecipare. Ho le mie location, Los Angeles, New York. E lei non poteva volare”.

Amedeo Goria sulla fidanzata: “con Vera Miales ho un buon feeling”

Del resto anche Amedeo Goria in un’intervista aveva rivelato di essere interessato ad una donna: “sto conoscendo meglio una ragazza di San Benedetto che si chiama Vera Miales e con cui ho un buon feeling”. Non solo, Goria parlando proprio delle donne ha aggiunto: “talvolta, capita che alcune donne vogliano approfondire seriamente il nostro rapporto, ma io le tengo abbastanza lontane. La piacevolezza di ammirare l’incanto di una donna è forte. In realtà, mi capita di guardare anche i begli uomini poiché sono un cultore del bello ma, ovviamente, provo attrazione solo per le femmine. Frequento delle amiche storiche come, ad esempio, Cristina Sciabbarrasi che è la sorella di Fabiola, moglie del compianto Pino Daniele”.



