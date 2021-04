Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria/ Lory Del Santo “L’ho provinata per The Lady”

Vera Miales, dal lavoro come barista al provino per The Lady

Vera Miales è rimbalzata agli onori della cronaca rosa a febbraio 2021 per la sua presunta relazione con Amedeo Goria, ospite a I Soliti Ignoti nella puntata di mercoledì 14 aprile. L’ex marito di Maria Teresa Ruta, però, ha smentito la storia con la ragazza, che invece aveva parlato del rapporto con il giornalista in un’intervista a Novella 2000. La ragazza non è molto conosciuta perché non fa parte del mondo dello spettacolo, ma ci sono alcune informazioni preziose che la riguardano.

La Miales è nata nel 1984 in Moldavia. Per realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo della moda ha deciso, però, di lasciare il suo paese per trasferirsi in Italia. Ha vissuto per un periodo a Milano e poi si è trasferita definitivamente nelle Marche, precisamente a San Benedetto del Tronto. Oggi la ragazza lavora come influencer, modella e barista, anche se la continua ad avere la passione per la recitazione. Proprio per questo motivo ha fatto anche un provino per poter partecipare a The Lady, la web series diretta da Lory Del Santo. Quest’ultima ha parlato della moldava e del provino a Pomeriggio 5.

Vera Miales e Amedeo Goria fidanzati?

“La conosco dall’epoca della Pepe. Le ho fatto il provino. Ma non ha fatto The Lady. Le ho fatto dei video e delle foto. È molto bella. Non è stata bocciata. Per motivazioni tecniche non ha potuto partecipare. Ho le mie location, Los Angeles, New York. E lei non poteva volare” ha confessato la Del Santo nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso. La bella ragazza, che si è detta innamorata di Amedeo Goria, ben 31 anni più grande di lei, ha diverse passioni. Vera, infatti, ama viaggiare e pratica tantissimo sport, soprattutto con l’obiettivo di mantenersi in forma. Sempre per questo scopo segue un’alimentazione sana e corretta.

Per quanto riguarda la sua vita amorosa, non si conosce molto. Delle storie precedenti al conduttore televisivo, purtroppo, non si sa nulla. E anche sulla relazione con Amedeo Goria non abbiamo molte informazioni. In primis, non sappiamo come i due si siano conosciuti, anche perché lei ha ammesso di voler vivere questa love story lontano dai riflettori. Una cosa è certa però: da come lei stessa ha affermato, Vera prova dei sentimenti reali e molto forti nei confronti di Amedeo. Peccato che lui abbia palesato qualche titubanza in merito, rivelando di non volere “relazioni serie”.



