Vera Miales fidanzata Amedeo Goria/ “Se vinci il Grande Fratello Vip e ti sposo”, come reagirà alla proposta?

Vera Miales fidanzata di Amedeo Goria pronta al grande passo?

Amedeo Goria è indubbiamente uno dei partecipanti alla nuova edizione del Grande Fratello Vip che ha diviso il pubblico da casa suscitando consensi e polemiche. Vera Miales dopo le ultime puntate in cui il giornalista è apparso in penombra rispetto agli altri concorrenti della casa entrando in nomination ha voluto spronare su Instagram il suo fidanzato con una dedica molto importante: “Amedeo resta nella casa il più a lungo possibile e dimostrami che mi ami veramente. Se vinci il GF Vip ti sposo”.

Questa dedica potrebbe spronare il giornalista a rimettersi in sesto per ricominciare la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il giornalista ha anche dichiarato di sentire molto la mancanza della sua famiglia fuori dalla casa e durante l’ultima puntata quando Alfonso Signorini ha comunicato i nomi dei concorrenti in nomination il giornalista ha voluto ha voluto solo ribadire l’affetto che prova per tutti coloro che gli vogliono bene e per la sua famiglia.

Vera Miales e la promessa importante ad Amedeo Goria che potrebbe destabilizzare il giornalista sportivo…

Vera Miales è molto affezionata ad Amedeo Goria e si prodiga per far cambiare idea a tutti gli spettatori a cui il giornalista ha fatto una brutta impressione difendendolo apertamente, durante un’intervista a Novella 2000 la donna ha difeso gli atteggiamenti di Amedeo Goria: “Da quando stiamo insieme non mi ha tradito e non mi tradirà perché sa che se dovesse farlo mi perderebbe. Io so come appagarlo, non ha bisogno di cercare altre donne”.

Durante la permanenza del fidanzato all’interno del Reality Vera Miales ha più volte dedicato messaggi al fidanzato per raccontargli alcune notizie della sua vita, come la cittadinanza italiana: “Caro Amedeo, mi manchi tanto e sono orgogliosa di come ti stai comportando al GF Vip. Ti scrivo simbolicamente, anche se sei nella Casa, per darti una bellissima notizia: finalmente ho ricevuto la cittadinanza italiana”. Chissà se la dedica da parte della sua fidanzata spingerà Amedeo Goria a farsi forza e a cambiare il suo atteggiamento all’interno della casa.

