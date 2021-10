Vera Miales fidanzata Amedeo Goria/ Sorpresa con il “pancione”? Sembra incinta ma…

Vera Miales entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare una sorpresa al fidanzato Amedeo Goria? Quest’ultimo, al televoto con Nicola Pisu e Samy Youssef, nel corso della puntata in onda questa sera, potrebbe lasciare definitivamente la casa qualora dovesse perdere la sfida al televoto e non avere il biglietto di ritorno che permette al concorrente di tornare in gioco. Per i nominati, la produzione, ogni settimana, organizza delle sorprese: quella di Amedeo Goria sarà davvero Vera Miales?

Quest’ultima, sin dal primo giorno di permanenza nella casa di Cinecittà del fidanzato, è stata una protagonista indiscussa del reality. Amedeo ha parlato spesso di Vera la quale non ha mai smesso di sostenerlo e schierarsi dalla sua parte come ha mostrato Alfonso Signorini nel corso delle varie puntate.

Vera Miales nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Tutto tace sui social

Dopo aver ricevuto la sorpresa della figlia Guenda Goria, Amedeo Goria avrà la possibilità di vedere la fidanzata Vera Miales come è successo a Raffaella Fico e Francesca Cipriani? Secondo gli altri concorrenti, Amedeo sarebbe stanco dell’avventura in casa e l’eventuale sorpresa di vera potrebbe aiutarlo a ritrovare l’energia necessaria per poter continuare l’esperienza nella casa.

Sui social, per ora, tutto tace, ma Alfonso Signorini, durante il daytime, ha annunciato una grande sorpresa per il giornalista. Sarà proprio l’ingresso della fidanzata Vera che continua a seguirlo e sostenerlo attraverso i social? In attesa di scoprirlo, l’ultimo messaggio di Vera su Instagram è un vero incoraggiamento per Amedeo: “Amedeo resta nella casa il più a lungo possibile e dimostrami che mi ami veramente. Se vinci il GF Vip ti sposo”.

A tenere banco negli ultimi è il mistero sulle sue forme “sospette”, si parla infatti della possibilità che sia incinta proprio di Amedeo Goria. Non ci sono conferme ufficiali e restano diversi dubbi attorno a questa storia d’amore che a tratti sembra studiata a tavolino. Tutto fa pensare che la sorpresa per per Amedeo a Grande Fratello Vip possa essere “doppia”.

