Vera Miales incastra Amedeo Goria con un biglietto/ “Amore vero” ma spunta Amber Hope

Si complicano le vicende amorose che hanno come protagonista Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta torna ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 in collegamento, mentre in studio c’è la donna che sarebbe la sua nuova fiamma: Vera Miales. Lui smentisce una relazione d’amore con la donna che, però, ha portato in studio un bigliettino scrittole in privato proprio da Amedeo, in cui la definisce “Amore vero”.

Fredella: "Guendalina Tavassi e Umberto? Solo una crisi"/ "Riavvicinamento possibile"

La Miales però racconta che l’uomo si è allontanato negli ultimi tempi: “Dopo quel video, Amedeo si è raffreddato molto, non è come prima, ha preso un po’ le distanze... – Vera ha inoltre svelato – Io potrei mandare in onda cose molto importanti ma non lo faccio perché l’ho promesso anche ad Amedeo. Amedeo mi ha fatto promettere perché tutto quello che mi dice lo dico a te Barbara“. Non è mancata la replica di Goria: “Lei è una bravissima ragazza, una grande lavoratrice, le voglio bene ma mi sono raffreddato quando è esplosa tutta questa pubblicità intorno a lei.”

Guenda Goria, like contro Tommaso Zorzi?/ "Non sono molto social, gli voglio bene!"

Guenda Goria avverte Vera Miales: “Che le cose private restino tali!”

Nel salotto di Pomeriggio 5 anche Guenda Goria, figlia di Amedeo, ha detto la sua su Vera Miales: “Sospiro quando Vera, che è molto carina, continua ad accennare quando dici che hai altro materiale che potresti far vedere e questo mi dà molto fastidio.” Ha così ammonito la donna: “Prima di tutto perché c’è la privacy e non è che ogni cosa deve essere mostrata in Tv, mio padre è comunque un uomo di Tv, ha un’ex moglie famosa… quindi va bene se lo rendi felice ma le cose private che restino tali.” Ma in studio arriva un altro scoop: Amedeo starebbe frequentando anche un’altra donna, Amber Hope. “C’è stato un bacetto” confessa, proprio sul finale, Goria. Insomma, l’intrigo amoroso si complica.

LEGGI ANCHE:

Barbara D'Urso: "Basita"/ "Andava dato spazio dignitoso a Stefano D'Orazio a Sanremo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA