Vera Miales “Perché non ho detto di essere incinta ad Amedeo”/ Alfonso Signorini “È braccata dai paparazzi”

Vera Miales torna al Grande Fratello Vip 2021 per incontrare Amedeo Goria e spiegare le ragioni per le quali non le ha parlato subito della sua gravidanza isterica. «Alla produzione ho portato documenti, certificati e lettere, perché quello che dico è la verità. Come la rapina che abbiamo subito e lui sa come ho reagito», ha raccontato la fidanzata del giornalista. Presente Guenda Goria, a cui ha spiegato le ragioni del suo silenzio iniziale: «Proprio perché vi voglio bene, i miei problemi non li vado a caricare su un’altra problema. Non sono abituata a esprimere i problemi, ma a risolverli».

Vera Miales e la confessione intima su Amedeo Goria

Ma Vera Miales ha fatto anche una confessione intima sulla sua relazione ad Amedeo Goria: «L’ultima volta è stata la domenica. Tu mi hai detto: “Che fai, mi mandi in bianco al Grande Fratello?”. E io ti ho detto sì per alleggerirti, per non mandarti in casa con dei pensieri». Poi si è lasciata andare ad uno sfogo che ha lasciato senza parole Alfonso Signorini: « Io ti invito a venire con me a lavoro e ti faccio vedere la gente come si diverte a vedere me a lavoro come se fossi al circo. Non so cosa cercano». Il conduttore del Grande Fratello Vip 2021 allora ha commentato la scena di Vera Miales in lacrime con sarcasmo: «È braccata dai paparazzi».

