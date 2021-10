Vera Miales “vestita da sposa” al GF VIP è una proposta di matrimonio ad Amedeo Goria/ Lui dice “sì” ma…

Vera Miales fasciata in un abito bianco da sposa fa la proposta di matrimonio al compagno Amedeo Goria. Una bella sorpresa al Grande Fratello Vip 2021 per l’ex marito di Maria Teresa Ruta che in diretta televisiva prima scopre che non sarà papà, ma poco dopo riceve una proposta di matrimonio dall’attuale compagna. “Ciao amore mio, scusami” – esordisce in lacrime Vera che per prima cosa sottolinea di non essere in dolce attesa, ma di aver avuto una gravidanza psicotica. “I conti non li sai fare proprio, hai fatto il giornalista, non sei un commercialista, i conti li tengo io” – dice la modella di origini moldava che poi scoppia a piangere confessando al compagno – “non ce la faccio…c’è una guerra fuori e la sto combattendo da sola e tu ancora continui a non fidarti di me. Non è giusto”.

Poi Vera senza girarci troppo intorno annuncia a gran voce: “come vedi non sono incinta, stai tranquillo perchè fare un figlio si decide in due”. La bella influencer però sente tantissimo la mancanza del suo uomo e all’interno della casa più spiata d’Italia ha deciso di presentarsi con un outfit davvero speciale.

“Mi manchi” – dice Vera Miales che per l’occasione indossa un abito bianco; un scelta che motiva così al suo uomo: “questo abito rappresenta la mia fedeltà, la mia purezza. Non dovevi mettermi in dubbio, avresti dovuto difendermi, perché non l’hai fatto, perchè non dici al mondo intero che mi ami. Non siamo amici”. Che dire, Vera Miales ha lanciato un chiaro messaggio al compagno, ma le sorprese non finiscono qui visto che la modella moldava arriva a sorpresa anche nello studio dove Alfonso Signorini scappa letteralmente quando la vede. Dalla regia si sente “Alfonso Signorini c’è una sorpresa per te” e lui scappa dallo studio: “no scusate, basta. Anche basta. Regia ste sorprese falle a tua sorella”.

Poi il padrone di casa comprende di aver fatto una gaffe e ritorna in studio per accogliere Vera: “é un ospite e son ben contento di salutarla, chissà che cosa avrai pensato. Senti però alla fine ho detto ad Amedeo che il fatto che ti sei presentata con l’abito da sposa è un bel messaggio”, ma la modella replica “adesso lo deve dimostrare, non lo devo convincere io, il matrimonio deve partire dal cuore”. Chissà se il giornalista accetterà la proposta di matrimonio della compagna oppure no…



