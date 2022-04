Vera Miales Vs Deola Godini “Amedeo Goria ama me”/ “Il bacio? Lei lo ha incastrato”

Vera Miales e Deola Godini a confronto a Pomeriggio 5. La compagna di Amedeo Goria si ritrova faccia a faccia con l’affascinante ragazza con la quale il giornalista è stato paparazzato alcuni giorni fa in atteggiamenti intimi. In particolare, il settimanale Novella 2000 ha pubblicato foto di Deola e Amedeo che si baciano dopo aver trascorso una serata in un noto locale di Milano.

In studio Vera ammette però di non essere affatto preoccupata dalla ragazza: “Io non la temo per un semplice motivo: Amedeo non potrà mai innamorarsi di una che alla prima sera bacia tutti. – e continua – Magari è un’attrazione fisica momentanea, però io so di essere nel cuore di Amedeo e nella sua mente. Sono sicura che mentre baciava lei, lui pensava a me.” Le parole della Miales scatenano l’incredulità dei presenti oltre alla replica di Deola, come lei ospite della D’Urso.

“Lui mi ha già scritto un anno fa e non ho mai risposto, perché in quel momento ero presa da un’altra persona.” esordisce Deola Godini a Pomeriggio 5, replicando a Vera Miales. Poi continua: “Quella sera siamo usciti perché ha detto che non ti amava più, non ti voleva più. Io non ci sarei riuscita altrimenti… La puntata scorsa, quando ha detto che amava ancora Vera, poi è venuto in camerino e ha provato a baciarmi, pensa un po’! Io gli ho detto di no, perché se dice che ama ancora te io non faccio il palo!” Vera, però, non le crede e anzi rivela di aver parlato di lei con Amedeo che si sarebbe detto molto deluso e dispiaciuto del comportamento della ragazza: “Lui mi ha giurato che non ne sapeva niente, che è stato incastrato da questa ragazza e che non la vuole né più vedere, né sentire!”, conclude.

