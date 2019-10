Vera Pegna/ “Ho sfidato il boss mafioso perchè ero indignata” (Le Ragazze)

Sono tante le battaglie che Vera Pegna ha dovuto affrontare nella sua vita, ma la più importante riguarda la sua sfida alla mafia. Vedremo cosa si racconterà in merito durante Le Ragazze. “Io non sapevo cos’era la mafia. Quando sono arrivata a Caccamo e i compagni mi hanno spiegato subito cosa era in grado di fare, allora ho incominciato a capire dov’ero e quello che mi aspettava”, racconta nel documentario di Rai Storia dal titolo Una compagna che sfidò la mafia. Siamo negli anni Sessanta e l’interprete, in un paesino dell’entroterra palermitano dominato dalla mafia. All’epoca volontaria del PCI, Vera Pegna si trasferisce per costruire il partito e presentare una lista elettorale al comune, che possa andare contro la DC. L’accoglienza non sarà delle più semplici da parte dei braccianti siciliani, ma la Pegna riuscirà ad entrare nelle loro grazie, sfidando in prima persona il boss locale e trascinando i comunisti di Caccamo perchè si presentino alle elezioni. “Per tanti anni non avevo capito quanto fossi stata importante per Caccamo. Me ne sono accorta solo 50 anni dopo, quando un gruppo di ragazzi del paese mi ha ritrovata su internet”, dice l’eroina.

Vera Pegna, Le Ragazze: il giro del mondo

È nata in Egitto ma è vissuta in Inghilterra: Vera Pegna ha girato gran parte del mondo grazie alla famiglia e alle sue idee politiche, trasferendosi in Svizzera e poi in Sicilia. All’inizio per conoscere Danilo Dolci, che la introdurrà nel mondo siciliana e alimenterà il suo forte desiderio di mettere in pratica tutte le idee possibili per trasformare il mondo in un luogo libero e giusto. Ascoltando il segretario della camera del lavoro, la Pegna intuirà che la lotta più che il digiuno è la strada giusta per ottenere il cambiamento. Lo scrive nel suo Tempo di lupi e di comunisti, una biografia in cui racconta della sua lotta contro la mafia, in un momento in cui non si rendeva nemmeno conto di aver sfidato il pericoloso boss di Caccamo. Una donna comune, una vita normale ma un risultato straordinario. “Ero così indignata da ciò che vedevo a Caccamo, dalla povertà e l’indigenza più totale, che non riuscivo ad aver paura. Certo, in me c’era una buona dose d’incoscienza”, racconta a FQ Magazine. Vera Pegna sarà inoltre ospite della trasmissione Le Ragazze che andrà in onda su Rai 3 oggi, sabato 19 ottobre 2019. Racconterà la sua storia, come ha vissuto quegli anni turbolenti. Che cosa ha provato quando ha avuto il coraggio di puntare il dito contro don Peppino durante un’assemblea per presentare la lista del PCI. “Se rimane seduto davanti a noi, allora è vero che è mafioso. E se è così, allora gli chiedo di alzare gli occhi e sorridere che gli voglio fare la fotografia”, ha detto parlando del capomafia, che alle sue parole preferirà allontanarsi di nascosto, dopo aver trovato riparo in una macelleria.

