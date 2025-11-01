Chi era Vera Pentimalli, la mamma di Barbara D'Urso morta quando lei aveva solo 11 anni a causa di una grave malattia: il racconto della conduttrice

Tra le poche cose che Barabara D’Urso ha raccontato della sua vita privata c’è il rapporto con i suoi genitori. Gli scontri con suo padre e l’amore per sua mamma, morta precocemente, sono i pochi dolori della sua vita privata che la conduttrice ha reso pubblici personalmente. È infatti noto che D’Urso non ami parlare della sua vita fuori dalla TV, motivo per il quale è stata anche criticata nel corso di questa prima parte della sua avventura a Ballando con le stelle 2025, ma non è detto che la conduttrice non sveli qualcosa di inedito nelle prossime puntate, magari proprio a partire dal dolore per la sua mamma.

Vera Pentimalli era la mamma di Barbara D’Urso. La conduttrice ha potuto viverla soltanto nei primi 11 anni della sua vita, perché poi la donna è venuta a mancare a causa di una malattia: il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico.

Vera Pentimalli, la morte della mamma di Barbara D’Urso e il mancato addio: il drammatico racconto della conduttrice

Nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica In, Barbara D’Urso ha raccontato di non essere riuscita a dire addio alla sua mamma. Durante le ultime fasi della sua vita, suo padre ha deciso di portarla in campagna, dove Barbara è rimasta per qualche tempo. “Poi papà mi ha detto: ‘Torniamo a casa, mamma sta meglio’. Ma non era vero, probabilmente quando me lo disse lei era già morta. Avevo 11 anni”, ha raccontato ancora la conduttrice, svelando così di non aver mai potuto salutare sua madre prima della sua morte.

Un dolore che ancora oggi affligge la conduttrice, come lei stessa ha ammesso durante le rare interviste che l’hanno vista protagonista. Proprio per la bugia che le disse suo padre, Barbara ha raccontato di essere sempre restia a mentire e, anzi, di non riuscire proprio a farlo.