VERA PESCAROLO, MOGLIE GIULIANO MONTALDO/ “É fondamentale per me…”

Giuliano Montaldo, ospite di Oggi è un altro giorno, racconta i segreti della sua lunghissima e bellissima storia d’amore con la moglie Vera. “Ci siamo conosciuti mentre avevo una crisi durante la quale avevo voglia di abbandonare il cinema e Roma. Ho incontrato lei e mi ha dato forza, coraggio, voglia di continuare. E’ stata fondamentale per me e la ringrazierò sempre. Infatti sono 60 anni che la ringrazio”, racconta Giuliano Montaldo. “Cosa hai fatto per ringraziarla?”, chiede Serena Bortone. “Intanto l’ho amata. Abbiamo viaggiato, ma abbiamo avuto anche dei momenti difficili e lei è sempre stata vicina a me”, risponde Montaldo. “Qual è il segreto dello stare insieme 60 anni?”, chiede la Bortone. “L’amore, la passione, ma anche litigare per poi fare la pace” conclude il regista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

EVA GIUSTI, CHI É?/ "Dopo l'infertilità, sono diventata mamma. Il tumore arrivato.."

Vera Pescarolo e l’amore con Giuliano Montaldo

Vera Pescarolo è la moglie del regista Giuliano Montaldo. Figlia della grande attrice Vera Vergani e sorella del produttore Leo Pescarolo, Vera è legata al Montaldo da un grande amore e da un sodalizio artistico che dura da più di 60 anni. I due si sono incontrari, nei primi anni ’60, proprio nello studio del fratello di Vera: “Entrai nel suo studio e vidi una creatura splendida. Era lì nella stanza, mi sorrideva. Pescarolo mi rimproverò richiamandomi all’ordine, ma io guardavo Vera, per tutto il tempo. Un giorno indimenticabile. Una proposta di lavoro e un colpo al cuore”, ha raccontato il regista a Il Secolo XIX. Lei, invece, reduce da un divorzio e con una figlia, inizialmente si è fatta desiderare: “Con i suoi meravigliosi occhi azzurri era come un principe azzurro anche se con lo sguardo un po’ da matto… All’inizio non è che mi importasse di lui, ma poi è diventato il mio più grande amico e per questo non volevo che i nostri rapporti diventassero passionali. Temevo di rovinare tutto, per fortuna non mi ha dato retta e mi è saltato addosso”, ha aggiunto Vera.

ELISABETTA MONTALDO, FIGLIA GIULIANO/ "Sono bisnonno, il mio desiderio..."

Vera Pescarolo: 60 anni al fianco di Giuliano Montaldo

A settembre 2020, in occasione della Festa del Cinema di Roma, il regista Fabrizio Corallo ha presentato il documentario “Vera & Giuliano” dedicato al grande amore e al lungo sodalizio artistico che lega il regista Giuliano Montaldo e la moglie Vera Pescarolo. “È la storia di un gentiluomo e di una gentildonna senza tempo. La storia di due persone speciali che rievocano il loro comune impegno etico nel dar vita a un cinema pronto a denunciare ogni tipo di intolleranza, coltivando le loro affinità e identità di vedute esistenziali con un allegro e costante mutuo soccorso”, ha spiegato Corallo all’HuffPost. Sulla targa di ottone, attaccata alla porta di legno scura della loro casa nel quartiere Prati di Roma, c’è scritto “Vera e Giuliano Montaldo”. Perché “sul lavoro il capo è lui ma nella vita comando io”, ha detto Vera Pescarolo alla Stampa.

LEGGI ANCHE:

Little Tony e Giuliana Brugnoli, genitori Cristiana Ciacci/ "Lei scelse di morire..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA