Vera Santagata e Dino Lanaro si sono sposati/ “Ora vogliamo un figlio” (Vieni da me)

Vera Santagata e Dino Lanaro tornano a “Vieni da me”, ma da moglie e marito. Lui infatti l’anno scorso ha fatto la proposta di matrimonio in diretta nello studio di Caterina Balivo. «Pensavo di dover partecipare al tuo gioco telefonico», dice l’ex professoressa de L’Eredità. In studio vengono trasmesse alcune immagini inedite delle nozze. «Ci siamo sposati il 27 settembre in una villa sul lago di Lecco. Non eravamo tantissimi, cento persone. Abbiamo fatto rito civile ma con una cerimonia scritta da noi. Un nostro amico ha celebrato le nozze», racconta Vera Santagata. Il marito racconta l’emozione dei genitori e quella che ha provato lui quando l’ha vista arrivare. «Mi è sembrata una dea. Non riuscivo a smettere di guardarla». Invece sul fioretto di castità prima del matrimonio: «Ci siamo allontanati qualche giorno, così il desiderio aumenta».

VERA SANTAGATA E DINO LANARO A VIENI DA ME DOPO IL MATRIMONIO

Meravigliose sono state le promesse di Dino Lanaro a Vera Santagata, ma anche un po’ lunghe. La figlia di lui, Rebecca, è stata protagonista del matrimonio. «Le ho voluto dare un ruolo importante. Lei è stata la mia unica damigella d’onore. Era l’unica vestita di bianco oltre me. Ho sposato due persone, le amo allo stesso modo». Queste parole hanno commosso Dino Lanaro, a fronte anche della sua separazione. «Io sono stato male per il fallimento del mio primo matrimonio. Poi è arrivata lei, con un cuore così grande». Ora sono pronti a diventare genitori. «Rebecca ci ha detto di dargli un fratello o una sorella entro il 2020-2021. Ci ha fatto firmare un contratto per avere la certezza». Durante la festa di matrimonio invece ha anche ballato con la moglie di suo padre. E si è distinta anche per un balletto col padre Dino Lanaro. Infine, riguardo la proposta di matrimonio: «Non ci potevo credere».

