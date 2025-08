Vera storia d'amore tra Sissi e Franz: la serie di Canale 5 censura alcune scene ed eventi: drammi, tradimenti, crisi e presunti figli illegittimi

Vera storia d’amore tra Sissi e Franz: molto lontana dalla favola della fiction trasmessa da Canale 5

Manca poco alla prima delle due puntate della fiction Sissi 4 Atto Finale incentrata sull’iconica figura dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria e sulla sua storia d’amore con il marito Francesco Giuseppe trasmessa questa sera da Canale 5. E mentre dal punto di vista storico ci sono delle inesattezze, per quanto riguarda la vera storia d’amore tra Sissi e Franz le differenze con la serie trasmessa da Mediaset, ma in generale anche con altri film e fiction incentrati sulla figura dell’Imperatrice sono macroscopiche anche perché la storia d’amore tra Sissi e Franz durò realmente solo pochi mesi lasciando ben presto il posto a lontananze, tensioni e crisi profondo, amanti e persino presunti figli illegittimi.

La vera storia d’amore tra Sissi e Franz è stata ben lontana dalla favola fiabesca e dall’aurea romantica che nel corso dei decenni hanno contraddistinto le due figure. Colei che negli anni successivi sarebbe diventata l’Imperatrice d’Austria e la Regina d’Ungheria ha conosciuto Franz-Joseph nel 1853. Lei all’epoca aveva solo 15 anni ed era giunta a corte insieme alla madre Ludovica e la sorella Elena perché quest’ultima era la promessa sposa dell’imperatore. Tuttavia Franz ebbe un vero e proprio colpo di fulmine per Sissi e chiese di sposarla. Il matrimonio fu celebrato l’anno dopo ma la felicità durò pochissimo.

Sissi e Franz e la storia d’amore segnata da drammi, lutti, tradimenti e presunti figli illegittimi

La vera storia d’amore tra Sissi e Franz fu contraddistinta dalla continua lontananza di lui impegnato in numeroso compagne militari come la Crimea, mentre Sissi, che non ha mai avuto un buon rapporto con la suocere Sofia si rifugiava nella poesia, nell’equitazione e nello sport. Ben presto, tuttavia, divenne ossessionata dal suo peso, si ritiene che soffrisse di anoressia nervosa. Nel frattempo arrivano le prime due figli Sofie ed Elisabetta mentre l’erede al trono Rodolfo arriva nel 1958 dopo anni d’attesa generando crisi nel rapporto tra i due coniugi. Nel 1957 iniziando una serie di lutti e drammi che segneranno la coppia.

Dopo un viaggio in Italia per accompagnare il marito la primogenita Sofia si ammala e muore di dissenteria facendo sprofondare la madre in una profonda depressione tanto che le cuore dell’altra figlia sono affidate alla nonna. Anni dopo a soli 30 anni il figlio Rodolfo morirà suicida. Nel frattempo non mancano anche voci di presunti figli illegittimi. Ormai la storia d’amore tra Sissi e Franz è solo di facciata, nel 1868 la sovrana rimane incinta per la quarta volta ed a corte si mormora che il padre sia il conte ungherese Gyula Andrassy. Insomma drammi, lutti tradimenti e persino presunti figli illegittimi hanno segnato la coppia il cui ‘amore’ nella realtà era ben lontano dalle favola che tutti i film raccontano.