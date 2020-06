Vera storia della Regina Vittoria e Abdul Karim/ Costretto a tornare in India dopo…

Il rapporto d’amicizia e d’affetto tra la Regina Vittoria e Abdul Karim è la storia intorno alla quale si è sviluppata la trama del film Vittoria e Abdul, tratto dall’omonimo libro di Shrabani Basu, diretto nel 2017 da Stephen Frears con protagonisti Judi Dench e Ali Fazal. Il rapporto tra la Regina Vittoria e Abdul Karim fu ricostruito nel 2010 grazie al ritrovamento dei diari di Abdul che in quegli scritti svelò il rapporto profondo che ebbe con la Regina Vittoria. Un rapporto nato nel 1887 quando Abdul arrivò in Gran Bretagna con Mohammed Buksh per assumere l’incarico di valletti. La cultura e l’aspetto fisico di Abdul colpirono la sovrana che decise di tenerlo con sè per poter conoscere qualcosa in più dell’India, una terra che la affascinava, ma di cui sapeva davvero poco. Abdul, così, raccontò alla regina le tradizioni letteriarie, filosofiche e culinarie della sua terra instaurando con la Regina Vittoria un rapporto che, con il tempo, divenne sempre più stretto dando adito anche a vari pettegolezzi.

LA REGINA VITTORIA E ABDUL KARIM: DOPO LA MORTE DELLA SOVRANA, COSTRETTO A TORNARE IN INDIA

Tra la Regina Vittoria e Abdul Karim c’è sempre stata solo una grande amicizia basata sul rispetto e sulla stima che superava qualsiasi barriera sociale. Tuttavia, il rapporto tra la Sovrana e Abdul diede vita a numerosi pettegolezzi al punto che la Sovrana, consapevole dei pericoli che Abdul avrebbe corso dopo la sua morte, spinsero la Sovrana ad un gesto di grande generosità. Vittoria, infatti, tentò di convincere Abdul a tornare in India, ma Karim rifiutò decidendo di restare al suo fianco fino alla sua morte. Dopo la scomparsa della Sovrana, la Casa Reale tentò di cancellare ogni traccia di quel rapporto costringendo Abdul a tornare in India dove trascorse il rsto dei suoi giorni in una posizione agiata. Tuttavia, il ritrovamento dei diari di Abdul ha permesso agli storici di poter ricostruire tutta la storia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA