Verbali Cts desecretati/ Fondazione Einaudi “li pubblichiamo”: ecco dove

Palazzo Chigi ha deciso di desecretare i verbali del Cts, il Comitato tecnico scientifico, documentazione richiamata in tutti i Dpcm emanati durante l’emergenza sanitaria, e fino ad oggi rimasta segreta. A comunicarlo è stata la Fondazione Luigi Einaudi dopo una battaglia giudiziaria cominciata lo scorso mese di aprile, con l’obiettivo appunto di rendere pubblici i documenti di cui sopra. “La Fondazione Luigi Einaudi – il breve comunicato pubblicato nella giornata di ieri, 5 agosto, dalla fondazione piemontese – annuncia che pochi minuti fa gli avvocati Rocco Todero, Andrea Pruiti ed Enzo Palumbo hanno ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione a suo tempo secretata del Comitato tecnico scientifico posta a base dei Dpcm”, per poi ringraziare “la presidenza del Consiglio dei Ministri per la sensibilità dimostrata”, e annunciare che i verbali verranno resi pubblici sul proprio sito web “nella giornata di domani (oggi ndr)”. Il premier Conte ha così deciso di porre la parola fine al contenzioso: “È stato così accolto – si legge ancora sul sito dell’Ente – l’appello che il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, ha rivolto al presidente del Consiglio Conte di far prevalere informazione e trasparenza rispetto ad elementi di tale rilevanza per la vita dei cittadini italiani”.

CORONAVIRUS, DESECRETATI I VERBALI CTS: LA VICENDA GIUDIZIARIA

Come detto sopra, la querelle giudiziaria era iniziata ad aprile, quando la Fondazione aveva chiesto l’accesso ai documenti del Cts datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, quelli che più volte il presidente del consiglio aveva citato nei vari Dpcm. Obiettivo dell’Einaudi “Consentire agli italiani di conoscere le vere motivazioni per le quali, durante l’epidemia da Covid 19 sono stati costretti in casa – hanno spiegato gli avvocati della Fondazione, come si legge sull’edizione del 5 agosto de Il Fatto Quotidiano – anche in quelle regioni o in quei territori dove non si sono registrati casi di infezione”. Peccato però che le istituzioni abbiano fatto muro, e il 26 maggio è stato presentato un ricorso al tribunale amministrativo, che ha accolto in data 22 luglio le ragioni della Fondazione. A sua volta è stato poi lo Stato a presentare ricorso (era il 28 luglio), in quanto trattasi di atti amministrativi da tutelare perchè riguardanti “la sicurezza pubblica” e “l’ordine pubblico”. Il 31 luglio era giunta la decisione del Consiglio di Stato che aveva rimandato il tutto ad un collegio, sostenendo che “non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti perché debbano essere inclusi nel novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini, giacché la recente normativa, ribattezzata freedom of information act sul modello americano, prevede come regola l’accesso civico”. Nel frattempo anche il Copasir ha deciso di sostenere la causa dell’ente piemontese e alla fine Conte ha superato l’empasse comunicando i verbali. Qui il link al sito della Fondazione Einaudi dove in giornata verranno pubblicati i verbali del Cts.



